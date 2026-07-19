Horario especial en supermercados por el partido España-Argentina: a qué hora cierra Mercadona, Carrefour, El Corte Inglés, Lidl, Aldi…

Este domingo 19 de julio no es un día cualquiera. España afronta la final del Mundial 2026 frente a Argentina, el partido más importante para el fútbol español desde la histórica conquista del título en Sudáfrica 2010. La expectación es máxima y millones de personas seguirán el encuentro, que promete paralizar el país durante 90 minutos, o más si hay prórroga o penaltis.

El enorme interés que despierta la cita deportiva va mucho más allá de los aficionados al fútbol. El impacto se dejará notar en numerosos sectores de la economía y en la actividad cotidiana, hasta el punto de que varias cadenas de supermercados y grandes superficies han decidido modificar excepcionalmente sus horarios para que sus empleados puedan seguir el partido. Por ello, este domingo muchos establecimientos cerrarán antes de lo habitual.

Carrefour y Aldi adelantan el cierre

Entre las compañías que han anunciado cambios figura Carrefour, que cerrará todas sus tiendas este domingo a las 20:30 horas, media hora antes del inicio del encuentro. Según ha informado CCOO, el tiempo que los trabajadores dejen de prestar servicio se recuperará posteriormente dentro del cómputo anual de horas.

También Aldi ha decidido adaptar su jornada. La cadena alemana bajará la persiana a las 21:00 horas, coincidiendo con el comienzo del España-Argentina. La medida ya ha sido comunicada a los clientes mediante carteles colocados en la entrada de sus supermercados.

A estas decisiones también se han sumado otras grandes superficies como IKEA y El Corte Inglés, que han adaptado el horario de algunos de sus establecimientos para facilitar que sus plantillas puedan disfrutar de la gran final.

Lidl y Día mantienen la incógnita

Por el momento, otras cadenas que habitualmente abren los domingos, como Lidl o Día, no han comunicado oficialmente si modificarán sus horarios con motivo de la final del Mundial o si mantendrán su funcionamiento habitual durante toda la jornada.

El caso particular de Mercadona

La situación de Mercadona es diferente. La cadena valenciana mantiene como norma general el cierre de todos sus supermercados los domingos y festivos, por lo que la final no altera su operativa habitual.

No obstante, durante los meses de verano existe una excepción en algunos establecimientos ubicados en zonas costeras o de gran afluencia turística. Estos supermercados sí abren los domingos, aunque únicamente hasta las 15:00 horas, por lo que sus trabajadores también podrán seguir sin problemas el encuentro entre España y Argentina.

Un país pendiente del balón

La final del Mundial promete convertirse en uno de los acontecimientos televisivos más seguidos de la historia reciente de España. Plazas, bares, hogares y pantallas gigantes reunirán a miles de aficionados con la esperanza de ver a la Selección conquistar su segunda estrella, 16 años después del histórico triunfo en Johannesburgo. Mientras tanto, el comercio también se adapta a una jornada excepcional que, gane o pierda España, ya ha cambiado la rutina de todo un país.