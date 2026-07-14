El examen más duro de Cucurella

Marc Cucurella volverá a convertirse en una de las piezas fundamentales del plan de Luis de la Fuente en la semifinal del Mundial frente a Francia. El lateral izquierdo español tendrá por delante una noche de máxima exigencia táctica, marcada por el nuevo dibujo de Didier Deschamps y por la enorme movilidad de su tridente ofensivo. Si España quiere regresar a una final mundialista, el futbolista del Real Madrid deberá superar probablemente el desafío defensivo más complejo de todo el campeonato.

El gran duelo de Cucurella no será con Kylian Mbappé desde el inicio, sino con Désiré Doué. La nueva joya del PSG apunta a ocupar el extremo izquierdo francés y representa un perfil completamente diferente al de otros rivales a los que se ha enfrentado España durante el torneo. No es un jugador de largas carreras, sino un futbolista eléctrico, capaz de eliminar rivales en espacios reducidos y de aparecer constantemente por dentro. Ahí llegará el principal dilema del lateral español: seguir sus movimientos interiores y dejar espacio a su espalda o mantener la posición y confiar en las ayudas de Rodri y Laporte. La coordinación defensiva será decisiva para impedir que Francia encuentre superioridades entre líneas.

Pero el trabajo de Cucurella no terminará ahí. Aunque Lucas Digne actúe por el carril izquierdo francés y no tenga un enfrentamiento directo con él, el lateral del Aston Villa se ha convertido en una de las principales armas ofensivas de Deschamps gracias a la precisión de sus centros. Cada cambio de orientación obligará a Cucurella a cerrar como un tercer central para proteger el segundo palo y evitar la llegada de los atacantes franceses. Una acción que puede repetirse constantemente durante el partido y que exigirá una concentración máxima durante los noventa minutos.

Mbappé, la amenaza constante

La otra gran preocupación del lateral español será Kylian Mbappé. Aunque el delantero del Real Madrid parte como referencia ofensiva, su tendencia natural es abandonar constantemente la posición de nueve para caer a las bandas, especialmente en los momentos de transición. En muchas fases del encuentro intercambiará posiciones con Doué, obligando a Cucurella a enfrentarse también al máximo goleador del Mundial.

Con ocho tantos en el torneo y en plena pelea por la Bota de Oro, Mbappé atrae siempre la atención de los centrales. Precisamente por eso, el papel de Cucurella será todavía más importante. Si Laporte y Cubarsí fijan al delantero francés, el lateral deberá cerrar cualquier espacio que pueda aprovechar Doué en las segundas jugadas o tras las descargas del atacante madridista. Un examen de concentración, inteligencia táctica y personalidad para uno de los futbolistas más fiables de España en este Mundial.