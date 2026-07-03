Los veterinarios piden dejar de utilizar este producto para limpiar el suelo de casa: llama la atención de los gatos y pueden terminar ingiriéndolo

Mantener tu casa ordenada y limpia cuando se tiene a un gato puede ser un desafío, más si las personas de la casa son alérgicas. El veterinario Carlos Gutiérrez ha compartido en un vídeo de YouTube su rutina diaria para lograrlo. El primer paso que se tiene que realizar cada mañana es ventilar la casa.

Carlos señala que «con 10 o 15 minutos con las ventanas abiertas en casa sería suficiente». Posteriormente, recoge los juguetes de su gato para dejar el suelo despejado y evitar que la aspiradora automática se atasque con alguna pelota o muelle. La aspiradora es una herramienta fundamental en esta rutina. La limpieza de los suelos se divide en aspirado manual y automático.

El robot aspirador pasa dos veces por la mañana y hace una salida a las 6 de la tarde para repasar la cocina y el baño, donde está el arenero. Por su parte, el manual se utiliza para limpiar las mantas protectoras del sofá, los cojines y la silla del despacho (normalmente donde el gato se echa la siesta).

La lejía

Una de las principales preocupaciones es la lejía. Carlos desaconseja rotundamente el uso de lejía en hogares con felinos. «La lejía suele llamar la atención muchísimo de algunos gatos», explica. Para evitar que se acerquen, recomienda el uso de desinfectantes sin lejía, ya que «el olor le llama menos la atención al gato y entonces es menos probable que se lo lleve todo impregnado».

Para las manchas orgánicas, vómitos o restos de heces, el veterinario es un firme defensor de los limpiadores enzimáticos. Sobre su funcionamiento, aclara que «tienen una mezcla de sustancias y sobre todo lo que llevan son enzimas que se encargan de, entre comillas, comerse la materia orgánica y así hacen que el olor a pipí desaparezca».

Para el tema de los pelos en el ambiente, Carlos cepilla a su gato una vez a la semana, aumentando a dos o tres veces durante la época de muda. El cepillado tiene que ser primero a contrapelo para sacar el pelo enredado y luego a favor del pelo. También se pueden utilizar rodillos quitapelusas para la ropa antes de salir de casa o meter en la lavadora las prendas necesarias.