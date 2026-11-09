La Justicia lo confirma: aceptar cuidar una mascota te hace responsable de su custodia, aunque sea un favor

La Ley de Bienestar Animal establece que los perros no pueden permanecer más de 24 horas consecutivas sin supervisión. Esta norma refuerza las responsabilidades de quien tiene a su cargo un perro, garantizando que reciba la atención y los cuidados necesarios y evitando que permanezca desatendido.

Ahora bien, no todos los perros toleran igual la soledad: los cachorros, ancianos o enfermos necesitan mayor atención. Dejar agua y comida no es suficiente, ya que pueden surgir imprevistos, razón por la cual se debe importante garantizar su supervisión y recurrir a familiares o cuidadores cuando sea necesario ausentarse durante varios días.

¿Quién es el responsable de una mascota?

Una sentencia de la Audiencia Provincial de Guadalajara establece que aceptar el cuidado de una mascota implica asumir una responsabilidad sobre su custodia, incluso cuando no existe un contrato por escrito, no se recibe ningún pago o se trata simplemente de un favor. En concreto, el tribunal ha condenado a un hombre a indemnizar a la propietaria de un perro que desapareció mientras se encontraba bajo su cuidado, al considerar que incumplió sus obligaciones de custodia.

El origen del procedimiento se encuentra en agosto de 2023, cuando una mujer dejó a su perro, un bichón maltés llamado Canicas, al cuidado de un amigo mientras se iba vacaciones. Sin embargo, el animal desapareció de la finca sin dejar rastro. Por este motivo, decidió acudir a los tribunales y reclamó 6.000 euros al hombre que tenía al perro a su cargo cuando se produjo la desaparición. De esa cantidad, 3.506,29 euros correspondían a los gastos veterinarios y de cuidado que había asumido durante la vida del animal, mientras que los otros 2.493,71 euros se solicitaban como compensación por el daño moral derivado de su pérdida.

En un primer momento, el juzgado condenó al demandado a abonar 1.500 euros: 1.000 por el valor del perro y 500 por el perjuicio moral. Sin embargo, rechazó la reclamación relativa a los gastos veterinarios. Ahora, la Audiencia Provincial de Guadalajara ha revisado esa decisión y ha fijado la indemnización definitiva en 500 euros, al considerar que la demanda no contenía una petición expresa para compensar el valor económico de Canicas.

Uno de los principales aspectos de la resolución es que la obligación de cuidar y proteger a un animal no depende de que exista un contrato formal entre las partes. «La responsabilidad que se le podía exigir al demandado resulta indiscutible (…) con independencia de que el demandado sea o no profesional de dicha actividad o la custodia estuviera retribuida o no».

En este caso, no se había firmado ningún documento. La propietaria defendía que había dejado al perro al cuidado del demandado durante 10 días y que incluso le había entregado 250 euros. El hombre, por su parte, negó haber recibido dinero y sostuvo que únicamente había aceptado hacerse cargo del animal como un favor personal.

Pese a las discrepancias sobre las condiciones del acuerdo, la Audiencia considera suficientemente probado que existió un compromiso de custodia, aunque se hubiera establecido verbalmente. Los magistrados explican que quien acepta cuidar temporalmente una mascota adquiere la obligación de mantenerla protegida y devolverla a su propietario. Para fundamentar esta conclusión, la sentencia recurre a la figura jurídica del depósito contemplada en el Código Civil.

Tampoco considera determinante que el demandado no trabajase profesionalmente cuidando animales. La obligación de vigilancia y protección no desaparece por el hecho de que no exista una actividad comercial, no se cobre por el servicio o la atención del perro se preste de manera desinteresada. Lo relevante, según el tribunal, es que se haya aceptado voluntariamente hacerse cargo del animal.

Compensación por el daño moral

La Audiencia Provincial también revisó los conceptos incluidos en la indemnización y la cantidad que corresponde abonar por cada uno de ellos. El juzgado de primera instancia había establecido una compensación total de 1.500 euros, repartida entre 1.000 euros por el valor económico del perro y otros 500 por el daño moral ocasionado a su dueña. Sin embargo, el tribunal provincial estableció que la indemnización correspondiente era de 500 euros.

Obligaciones del cuidador

Dejar a un perro al cuidado de otra persona implica depositar en ella una confianza que va más allá de proporcionarle comida y agua durante unos días. Quien acepta hacerse cargo de un animal, aunque sea de manera puntual y sin recibir ninguna compensación económica, asume una serie de responsabilidades relacionadas con su bienestar y seguridad. Una de las principales obligaciones consiste en garantizar que el animal permanezca en un entorno seguro; no basta con dejarlo en un espacio cerrado, sino que hay que asegurarse de que las medidas de protección sean adecuadas.

Otra responsabilidad fundamental es atender sus necesidades diarias. La persona encargada debe respetar, en la medida de lo posible, sus horarios de alimentación, paseo y descanso. Asimismo, debe tener en cuenta sus características particulares, como la edad, el tamaño, el nivel de actividad o cualquier cuidado específico que haya indicado su propietario.