Un toro se escapa y desata el caos en Collado Villalba: dos heridos han tenido que ser hospitalizados

Un toro se ha escapado este viernes por la tarde de una finca privada cerca de Collado Villalba. La situación ha sido alarmante para los vecinos y el astado ha dejado a dos personas heridas trasladadas al hospital, según ha podido saber OKDIARIO.

Desde Protección Civil del término municipal de Collado Villalba confirman la información de que el toro se ha escapado desde una propiedad particular.

El toro ya se encuentra en la parcela desde donde se había escapado. Los agentes del Seprona (Servicio de Protección de la Naturaleza) de la Guardia Civil tienen controlada la situación.