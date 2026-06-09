¿Cuál es el precio de la gasolina hoy 9 de junio en Madrid y dónde me va a salir más barato repostar? Puede que esta sea la pregunta que muchos conductores se hagan hoy a primera hora de la mañana. La capital está viviendo días intensos con la visita de León XIV, pero lo cierto es que quienes conducen a diario por la capital no sólo se preocupan por saber dónde va a estar cortado sino también, a cuánto sale actualmente el litro de gasolina.

La visita del Papa a Madrid finaliza además hoy mismo por lo que se vuelve un poco a la rutina y a poder circular por las calles de la ciudad sin restricciones, así que podemos repostar donde queramos siempre teniendo cuidado de los precios. Y para saber a qué precio está la gasolina y dónde están las gasolineras más económicas, el Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica tiene los precios actualizados así que los consultamos ahora mismo.

Precio de la gasolina hoy 9 de junio: localiza las gasolineras más baratas de Madrid

Con una consulta a primera hora de hoy 9 de junio, a la base del Geoportal y con los datos reportados por las propias gasolineras, estas son las gasolineras más baratas de Madrid hoy 9 de junio.

Gasolina 95

Ballenoil – Madrid, Calle Arroyo de la Bulera, s/n – 1,349 €/l

– Madrid, Calle Arroyo de la Bulera, s/n – 1,349 €/l Ballenoil – Pinto, Carretera M-841 km. 1 – 1,359 €/l

– Pinto, Carretera M-841 km. 1 – 1,359 €/l Ballenoil – Pinto, Avenida de Alcotanes, 5 – 1,359 €/l

– Pinto, Avenida de Alcotanes, 5 – 1,359 €/l Plenergy – Meco, Camino del Olivo, 1 – 1,365 €/l

– Meco, Camino del Olivo, 1 – 1,365 €/l Alcampo – Alcalá de Henares, C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona km 34,0 – 1,369 €/l

– Alcalá de Henares, C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona km 34,0 – 1,369 €/l Ballenoil – Madrid, Avenida Nuestra Sra. de Fátima, 22 – 1,369 €/l

– Madrid, Avenida Nuestra Sra. de Fátima, 22 – 1,369 €/l Ballenoil – Madrid, Calle Sinfonía, 9 – 1,369 €/l

– Madrid, Calle Sinfonía, 9 – 1,369 €/l Petroprix – Alcalá de Henares, Calle Isaac Newton, 155 – 1,369 €/l

– Alcalá de Henares, Calle Isaac Newton, 155 – 1,369 €/l Oil+ – Madrid, Calle Muguet, 12 – 1,369 €/l

– Madrid, Calle Muguet, 12 – 1,369 €/l Ballenoil – Madrid, Calle Reus, 13 – 1,369 €/l

– Madrid, Calle Reus, 13 – 1,369 €/l Supeco – Alcalá de Henares, Polígono La Garena, Av. Europa, s/n – 1,369 €/l

– Alcalá de Henares, Polígono La Garena, Av. Europa, s/n – 1,369 €/l Petroprix – Madrid, Calle Secoya, 12 – 1,369 €/l

– Madrid, Calle Secoya, 12 – 1,369 €/l Ballenoil – Alcalá de Henares, Calle Varsovia, 2 – 1,369 €/l

– Alcalá de Henares, Calle Varsovia, 2 – 1,369 €/l Lavaplus – Alcalá de Henares, Carrera de Ajalvir, 3 – 1,369 €/l

– Alcalá de Henares, Carrera de Ajalvir, 3 – 1,369 €/l Petroprix – Madrid, Avenida Aviación, 22 – 1,369 €/l

– Madrid, Avenida Aviación, 22 – 1,369 €/l Ballenoil – Rivas-Vaciamadrid, Calle Fundición, 19 – 1,379 €/l

– Rivas-Vaciamadrid, Calle Fundición, 19 – 1,379 €/l Petroprix – Rivas-Vaciamadrid, Calle del Cincel, 2 – 1,379 €/l

– Rivas-Vaciamadrid, Calle del Cincel, 2 – 1,379 €/l Ballenoil – Rivas-Vaciamadrid, Avenida Pablo Iglesias, 78 – 1,379 €/l

– Rivas-Vaciamadrid, Avenida Pablo Iglesias, 78 – 1,379 €/l Ballenoil – Rivas-Vaciamadrid, Calle del Cincel, s/n – 1,379 €/l

– Rivas-Vaciamadrid, Calle del Cincel, s/n – 1,379 €/l Plenergy – Rivas-Vaciamadrid, Calle Carretilla, 36 – 1,379 €/l

– Rivas-Vaciamadrid, Calle Carretilla, 36 – 1,379 €/l Plenergy – Rivas-Vaciamadrid, Calle de la Fundición, 125 – 1,379 €/l

– Rivas-Vaciamadrid, Calle de la Fundición, 125 – 1,379 €/l Gasolinera Torrejón – Torrejón de Ardoz, Avenida de la Constitución, 108 – 1,389 €/l

– Torrejón de Ardoz, Avenida de la Constitución, 108 – 1,389 €/l Ballenoil – Alcalá de Henares, Carretera M-300 km 26,9 – 1,389 €/l

– Alcalá de Henares, Carretera M-300 km 26,9 – 1,389 €/l Ballenoil – Torrejón de Ardoz, Avenida Constitución, 225 – 1,389 €/l

– Torrejón de Ardoz, Avenida Constitución, 225 – 1,389 €/l Ballenoil – Madrid, Avda. Democracia, 41 – 1,389 €/l

Gasolina 98

Alcampo – Madrid, Calle José Paulete – 1,479 €/l

– Madrid, Calle José Paulete – 1,479 €/l Alcampo – Alcobendas, Avenida Olímpica, 9 – 1,499 €/l

– Alcobendas, Avenida Olímpica, 9 – 1,499 €/l Alcampo – Alcalá de Henares, C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona km 34,0 – 1,529 €/l

– Alcalá de Henares, C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona km 34,0 – 1,529 €/l Galp – Navalcarnero, Polígono Alparache, s/n – 1,559 €/l

– Navalcarnero, Polígono Alparache, s/n – 1,559 €/l Shell – Ciempozuelos, Carretera M-414 km 42,100 – 1,559 €/l

– Ciempozuelos, Carretera M-414 km 42,100 – 1,559 €/l Confor Auto – Alcobendas, Avenida de la Industria, 45 – 1,559 €/l

– Alcobendas, Avenida de la Industria, 45 – 1,559 €/l Alcampo Fuenlabrada – Fuenlabrada, CC. Loranca Alcampo Fuenlabrada, Av. Pablo Iglesias, s/n – 1,562 €/l

– Fuenlabrada, CC. Loranca Alcampo Fuenlabrada, Av. Pablo Iglesias, s/n – 1,562 €/l Alcampo – Alcorcón, Avenida Europa, s/n – 1,562 €/l

– Alcorcón, Avenida Europa, s/n – 1,562 €/l Shell – Madrid, Carrera Valencia km 14,800 – 1,569 €/l

– Madrid, Carrera Valencia km 14,800 – 1,569 €/l Alcampo – Torrejón de Ardoz, Carretera Loeches-Ajalvir km 12,500 – 1,569 €/l

– Torrejón de Ardoz, Carretera Loeches-Ajalvir km 12,500 – 1,569 €/l Shell – Móstoles, Glorieta de los Jazmines, s/n – 1,578 €/l

– Móstoles, Glorieta de los Jazmines, s/n – 1,578 €/l BP San Peter 365 – Madrid, CR A-3 margen derecho km 11,200 – 1,579 €/l

– Madrid, CR A-3 margen derecho km 11,200 – 1,579 €/l E.Leclerc – Aranjuez, Paseo del Deleite, 13 – 1,579 €/l

– Aranjuez, Paseo del Deleite, 13 – 1,579 €/l BP Río Corvo 365 – Alcalá de Henares, Carretera Antigua N-II km 26,00 – 1,599 €/l

– Alcalá de Henares, Carretera Antigua N-II km 26,00 – 1,599 €/l Confort Auto – Aldehuela y La Torrecilla, Calle Diesel, 9 – 1,599 €/l

– Aldehuela y La Torrecilla, Calle Diesel, 9 – 1,599 €/l BP La Gavia 365 – Madrid, Avenida Gran Vía del Sureste, 60 – 1,599 €/l

– Madrid, Avenida Gran Vía del Sureste, 60 – 1,599 €/l Galp – Villalba de Guadarrama, Calle Matadero, Carrefour Los Valles, s/n – 1,609 €/l

– Villalba de Guadarrama, Calle Matadero, Carrefour Los Valles, s/n – 1,609 €/l Galp – Alcalá de Henares, Vía Complutense esq. C/ Ávila – 1,609 €/l

– Alcalá de Henares, Vía Complutense esq. C/ Ávila – 1,609 €/l Petrokal – Torrejón de Ardoz, Calle Solana, 17 – 1,609 €/l

– Torrejón de Ardoz, Calle Solana, 17 – 1,609 €/l Cepsa San Fernando 365 – San Fernando de Henares, Calle Cerrajeros, 2 – 1,609 €/l

– San Fernando de Henares, Calle Cerrajeros, 2 – 1,609 €/l Cepsa La Gavia 365 – Madrid, Avenida Gran Vía del Sureste, 60 – 1,609 €/l

– Madrid, Avenida Gran Vía del Sureste, 60 – 1,609 €/l Q8 – Madrid, Calle Bravo Murillo, 358 – 1,619 €/l

– Madrid, Calle Bravo Murillo, 358 – 1,619 €/l Avia – Alcorcón, Carretera M-506 km 4 – 1,619 €/l

– Alcorcón, Carretera M-506 km 4 – 1,619 €/l Repsol Nassica 365 – Getafe, Avenida Río Guadalquivir, 11 – 1,619 €/l

– Getafe, Avenida Río Guadalquivir, 11 – 1,619 €/l Avia – Alcorcón, Carretera M-506 km 4,900 – 1,619 €/l

Diésel

Ballenoil – Madrid, Avenida Nuestra Sra. de Fátima, 22 – 1,419 €/l

– Madrid, Avenida Nuestra Sra. de Fátima, 22 – 1,419 €/l Ballenoil – Madrid, Calle Sinfonía, 9 – 1,419 €/l

– Madrid, Calle Sinfonía, 9 – 1,419 €/l Oil+ – Madrid, Calle Muguet, 12 – 1,419 €/l

– Madrid, Calle Muguet, 12 – 1,419 €/l Ballenoil – Madrid, Calle Reus, 13 – 1,419 €/l

– Madrid, Calle Reus, 13 – 1,419 €/l Petroprix – Madrid, Calle Secoya, 12 – 1,419 €/l

– Madrid, Calle Secoya, 12 – 1,419 €/l Petroprix – Madrid, Avenida Aviación, 22 – 1,419 €/l

– Madrid, Avenida Aviación, 22 – 1,419 €/l Ballenoil – Pinto, Carretera M-841 km. 1 – 1,429 €/l

– Pinto, Carretera M-841 km. 1 – 1,429 €/l Ballenoil – Pinto, Avenida de Alcotanes, 5 – 1,429 €/l

– Pinto, Avenida de Alcotanes, 5 – 1,429 €/l Ballenoil – Madrid, Calle Arroyo de la Bulera, s/n – 1,449 €/l

– Madrid, Calle Arroyo de la Bulera, s/n – 1,449 €/l Galp – Pinto, Carretera M-506 pk 26 km. 26 – 1,479 €/l

– Pinto, Carretera M-506 pk 26 km. 26 – 1,479 €/l Ballenoil – Rivas-Vaciamadrid, Calle Fundición, 19 – 1,479 €/l

– Rivas-Vaciamadrid, Calle Fundición, 19 – 1,479 €/l Petroprix – Rivas-Vaciamadrid, Calle del Cincel, 2 – 1,479 €/l

– Rivas-Vaciamadrid, Calle del Cincel, 2 – 1,479 €/l Ballenoil – Rivas-Vaciamadrid, Avenida Pablo Iglesias, 78 – 1,479 €/l

– Rivas-Vaciamadrid, Avenida Pablo Iglesias, 78 – 1,479 €/l Ballenoil – Rivas-Vaciamadrid, Calle del Cincel, s/n – 1,479 €/l

– Rivas-Vaciamadrid, Calle del Cincel, s/n – 1,479 €/l Plenergy – Rivas-Vaciamadrid, Calle Carretilla, 36 – 1,479 €/l

– Rivas-Vaciamadrid, Calle Carretilla, 36 – 1,479 €/l Plenergy – Rivas-Vaciamadrid, Calle de la Fundición, 125 – 1,479 €/l

– Rivas-Vaciamadrid, Calle de la Fundición, 125 – 1,479 €/l OD06 – Pinto, Calle Mochuelos, 1 – 1,479 €/l

– Pinto, Calle Mochuelos, 1 – 1,479 €/l Galp – Pinto, Carretera M-506 km. 24 – 1,489 €/l

– Pinto, Carretera M-506 km. 24 – 1,489 €/l Alcampo – Alcalá de Henares, C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona km 34,0 – 1,489 €/l

– Alcalá de Henares, C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona km 34,0 – 1,489 €/l Alcampo Fuenlabrada – Fuenlabrada, CC. Loranca Alcampo Fuenlabrada, Av. Pablo Iglesias, s/n – 1,489 €/l

– Fuenlabrada, CC. Loranca Alcampo Fuenlabrada, Av. Pablo Iglesias, s/n – 1,489 €/l Beroil – Móstoles, Calle Simón Hernández, 73 – 1,489 €/l

– Móstoles, Calle Simón Hernández, 73 – 1,489 €/l Petroprix – Alcalá de Henares, Calle Isaac Newton, 155 – 1,489 €/l

– Alcalá de Henares, Calle Isaac Newton, 155 – 1,489 €/l Alcampo – Alcorcón, Avenida Europa, s/n – 1,489 €/l

– Alcorcón, Avenida Europa, s/n – 1,489 €/l Ballenoil – Alcalá de Henares, Calle Varsovia, 2 – 1,489 €/l

El Mapa para dar con las gasolineras más baratas

Ahora ya sabes dónde repostar hoy martes 9 de junio en Madrid, aunque para consultas actualizadas, nada como elegir el Geoportal en el que puedes hacer tu propia consulta viendo resultados en forma de listado como los de arriba o a través de un mapa como este que vemos a modo de ejemplo y que podéis filtrar por zona, por tipo de combustible y ampliar para una búsqueda más ajustada.