Precio de la gasolina hoy 9 de junio: localiza las gasolineras más baratas de Madrid
El precio de la gasolina para hoy en Madrid y dónde es más barato repostar
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¿Cuál es el precio de la gasolina hoy 9 de junio en Madrid y dónde me va a salir más barato repostar? Puede que esta sea la pregunta que muchos conductores se hagan hoy a primera hora de la mañana. La capital está viviendo días intensos con la visita de León XIV, pero lo cierto es que quienes conducen a diario por la capital no sólo se preocupan por saber dónde va a estar cortado sino también, a cuánto sale actualmente el litro de gasolina.
La visita del Papa a Madrid finaliza además hoy mismo por lo que se vuelve un poco a la rutina y a poder circular por las calles de la ciudad sin restricciones, así que podemos repostar donde queramos siempre teniendo cuidado de los precios. Y para saber a qué precio está la gasolina y dónde están las gasolineras más económicas, el Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica tiene los precios actualizados así que los consultamos ahora mismo.
Precio de la gasolina hoy 9 de junio: localiza las gasolineras más baratas de Madrid
Con una consulta a primera hora de hoy 9 de junio, a la base del Geoportal y con los datos reportados por las propias gasolineras, estas son las gasolineras más baratas de Madrid hoy 9 de junio.
Gasolina 95
- Ballenoil – Madrid, Calle Arroyo de la Bulera, s/n – 1,349 €/l
- Ballenoil – Pinto, Carretera M-841 km. 1 – 1,359 €/l
- Ballenoil – Pinto, Avenida de Alcotanes, 5 – 1,359 €/l
- Plenergy – Meco, Camino del Olivo, 1 – 1,365 €/l
- Alcampo – Alcalá de Henares, C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona km 34,0 – 1,369 €/l
- Ballenoil – Madrid, Avenida Nuestra Sra. de Fátima, 22 – 1,369 €/l
- Ballenoil – Madrid, Calle Sinfonía, 9 – 1,369 €/l
- Petroprix – Alcalá de Henares, Calle Isaac Newton, 155 – 1,369 €/l
- Oil+ – Madrid, Calle Muguet, 12 – 1,369 €/l
- Ballenoil – Madrid, Calle Reus, 13 – 1,369 €/l
- Supeco – Alcalá de Henares, Polígono La Garena, Av. Europa, s/n – 1,369 €/l
- Petroprix – Madrid, Calle Secoya, 12 – 1,369 €/l
- Ballenoil – Alcalá de Henares, Calle Varsovia, 2 – 1,369 €/l
- Lavaplus – Alcalá de Henares, Carrera de Ajalvir, 3 – 1,369 €/l
- Petroprix – Madrid, Avenida Aviación, 22 – 1,369 €/l
- Ballenoil – Rivas-Vaciamadrid, Calle Fundición, 19 – 1,379 €/l
- Petroprix – Rivas-Vaciamadrid, Calle del Cincel, 2 – 1,379 €/l
- Ballenoil – Rivas-Vaciamadrid, Avenida Pablo Iglesias, 78 – 1,379 €/l
- Ballenoil – Rivas-Vaciamadrid, Calle del Cincel, s/n – 1,379 €/l
- Plenergy – Rivas-Vaciamadrid, Calle Carretilla, 36 – 1,379 €/l
- Plenergy – Rivas-Vaciamadrid, Calle de la Fundición, 125 – 1,379 €/l
- Gasolinera Torrejón – Torrejón de Ardoz, Avenida de la Constitución, 108 – 1,389 €/l
- Ballenoil – Alcalá de Henares, Carretera M-300 km 26,9 – 1,389 €/l
- Ballenoil – Torrejón de Ardoz, Avenida Constitución, 225 – 1,389 €/l
- Ballenoil – Madrid, Avda. Democracia, 41 – 1,389 €/l
Gasolina 98
- Alcampo – Madrid, Calle José Paulete – 1,479 €/l
- Alcampo – Alcobendas, Avenida Olímpica, 9 – 1,499 €/l
- Alcampo – Alcalá de Henares, C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona km 34,0 – 1,529 €/l
- Galp – Navalcarnero, Polígono Alparache, s/n – 1,559 €/l
- Shell – Ciempozuelos, Carretera M-414 km 42,100 – 1,559 €/l
- Confor Auto – Alcobendas, Avenida de la Industria, 45 – 1,559 €/l
- Alcampo Fuenlabrada – Fuenlabrada, CC. Loranca Alcampo Fuenlabrada, Av. Pablo Iglesias, s/n – 1,562 €/l
- Alcampo – Alcorcón, Avenida Europa, s/n – 1,562 €/l
- Shell – Madrid, Carrera Valencia km 14,800 – 1,569 €/l
- Alcampo – Torrejón de Ardoz, Carretera Loeches-Ajalvir km 12,500 – 1,569 €/l
- Shell – Móstoles, Glorieta de los Jazmines, s/n – 1,578 €/l
- BP San Peter 365 – Madrid, CR A-3 margen derecho km 11,200 – 1,579 €/l
- E.Leclerc – Aranjuez, Paseo del Deleite, 13 – 1,579 €/l
- BP Río Corvo 365 – Alcalá de Henares, Carretera Antigua N-II km 26,00 – 1,599 €/l
- Confort Auto – Aldehuela y La Torrecilla, Calle Diesel, 9 – 1,599 €/l
- BP La Gavia 365 – Madrid, Avenida Gran Vía del Sureste, 60 – 1,599 €/l
- Galp – Villalba de Guadarrama, Calle Matadero, Carrefour Los Valles, s/n – 1,609 €/l
- Galp – Alcalá de Henares, Vía Complutense esq. C/ Ávila – 1,609 €/l
- Petrokal – Torrejón de Ardoz, Calle Solana, 17 – 1,609 €/l
- Cepsa San Fernando 365 – San Fernando de Henares, Calle Cerrajeros, 2 – 1,609 €/l
- Cepsa La Gavia 365 – Madrid, Avenida Gran Vía del Sureste, 60 – 1,609 €/l
- Q8 – Madrid, Calle Bravo Murillo, 358 – 1,619 €/l
- Avia – Alcorcón, Carretera M-506 km 4 – 1,619 €/l
- Repsol Nassica 365 – Getafe, Avenida Río Guadalquivir, 11 – 1,619 €/l
- Avia – Alcorcón, Carretera M-506 km 4,900 – 1,619 €/l
Diésel
- Ballenoil – Madrid, Avenida Nuestra Sra. de Fátima, 22 – 1,419 €/l
- Ballenoil – Madrid, Calle Sinfonía, 9 – 1,419 €/l
- Oil+ – Madrid, Calle Muguet, 12 – 1,419 €/l
- Ballenoil – Madrid, Calle Reus, 13 – 1,419 €/l
- Petroprix – Madrid, Calle Secoya, 12 – 1,419 €/l
- Petroprix – Madrid, Avenida Aviación, 22 – 1,419 €/l
- Ballenoil – Pinto, Carretera M-841 km. 1 – 1,429 €/l
- Ballenoil – Pinto, Avenida de Alcotanes, 5 – 1,429 €/l
- Ballenoil – Madrid, Calle Arroyo de la Bulera, s/n – 1,449 €/l
- Galp – Pinto, Carretera M-506 pk 26 km. 26 – 1,479 €/l
- Ballenoil – Rivas-Vaciamadrid, Calle Fundición, 19 – 1,479 €/l
- Petroprix – Rivas-Vaciamadrid, Calle del Cincel, 2 – 1,479 €/l
- Ballenoil – Rivas-Vaciamadrid, Avenida Pablo Iglesias, 78 – 1,479 €/l
- Ballenoil – Rivas-Vaciamadrid, Calle del Cincel, s/n – 1,479 €/l
- Plenergy – Rivas-Vaciamadrid, Calle Carretilla, 36 – 1,479 €/l
- Plenergy – Rivas-Vaciamadrid, Calle de la Fundición, 125 – 1,479 €/l
- OD06 – Pinto, Calle Mochuelos, 1 – 1,479 €/l
- Galp – Pinto, Carretera M-506 km. 24 – 1,489 €/l
- Alcampo – Alcalá de Henares, C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona km 34,0 – 1,489 €/l
- Alcampo Fuenlabrada – Fuenlabrada, CC. Loranca Alcampo Fuenlabrada, Av. Pablo Iglesias, s/n – 1,489 €/l
- Beroil – Móstoles, Calle Simón Hernández, 73 – 1,489 €/l
- Petroprix – Alcalá de Henares, Calle Isaac Newton, 155 – 1,489 €/l
- Alcampo – Alcorcón, Avenida Europa, s/n – 1,489 €/l
- Ballenoil – Alcalá de Henares, Calle Varsovia, 2 – 1,489 €/l
El Mapa para dar con las gasolineras más baratas
Ahora ya sabes dónde repostar hoy martes 9 de junio en Madrid, aunque para consultas actualizadas, nada como elegir el Geoportal en el que puedes hacer tu propia consulta viendo resultados en forma de listado como los de arriba o a través de un mapa como este que vemos a modo de ejemplo y que podéis filtrar por zona, por tipo de combustible y ampliar para una búsqueda más ajustada.