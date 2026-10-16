Con el viernes por fin a punto de comenzar para muchos trabajadores y estudiantes, las carreteras de Madrid se vuelven a llenar de coches, sumando además aquellos que puede que cojamos para ponerlo a punto de cara al fin de semana y esa escapada que tenemos previsto hacer. De este modo, y si tienes que llenar el depósito, nada como saber dónde parar a repostar así que os desvelamos a continuación, cuál es el precio de la gasolina hoy 16 de octubre y dónde están las gasolineras más baratas de Madrid.

Toda la información actualizada, la encontramos en el Geoportal que como sabemos, es la herramienta que tiene el Ministerio para la Transición Ecológica que recopila datos a partir de lo que reportan las gasolineras. De este modo, a primera hora de este viernes, ya sabemos que el precio de la gasolina vuelve a superar la media de lo visto esta misma semana, de modo que toma nota de dónde repostar para ahorrar aunque sean unos céntimos.

Precio de la gasolina hoy 16 de octubre: localiza las gasolineras más baratas de Madrid

Con los datos que ofrece el Geoportal estas son las ubicaciones de Madrid en la que encontrar la gasolina y el diésel más barato hoy viernes:

Gasolina 95

Petroprix . Móstoles. Calle Plasencia, 29. Precio: 1.589 €/l .

. Móstoles. Calle Plasencia, 29. Precio: . Ballenoil . Móstoles. Calle Puerto Cotos, 25. Precio: 1.589 €/l .

. Móstoles. Calle Puerto Cotos, 25. Precio: . Plenergy . Alcorcón. Carretera M-506 Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1.599 €/l .

. Alcorcón. Carretera M-506 Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: . T9 . Humanes de Madrid. Avenida de Fuenlabrada, 31. Precio: 1.599 €/l .

. Humanes de Madrid. Avenida de Fuenlabrada, 31. Precio: . Plenergy . Alcorcón. Carretera Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1.599 €/l .

. Alcorcón. Carretera Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: . Ballenoil . Valdemoro. Avenida de Andalucía, 7. Precio: 1.599 €/l .

. Valdemoro. Avenida de Andalucía, 7. Precio: . Alcampo Fuenlabrada . Fuenlabrada. Centro Comercial Loranca, avenida Pablo Iglesias, s/n. Precio: 1.599 €/l .

. Fuenlabrada. Centro Comercial Loranca, avenida Pablo Iglesias, s/n. Precio: . Alcampo . Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: 1.599 €/l .

. Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: . Ballenoil . Alcorcón. Calle Dublín, 4. Precio: 1.599 €/l .

. Alcorcón. Calle Dublín, 4. Precio: . T9 . Valdemoro. Calle Tenerías, 50. Precio: 1.599 €/l .

. Valdemoro. Calle Tenerías, 50. Precio: . Ballenoil . Móstoles. Calle Fragua, 16. Precio: 1.599 €/l .

. Móstoles. Calle Fragua, 16. Precio: . T9 . Valdemoro. Avenida de Andalucía, 118. Precio: 1.599 €/l .

. Valdemoro. Avenida de Andalucía, 118. Precio: . Petroprix . Alcorcón. Calle Paraguay, esquina con avenida de América, s/n. Precio: 1.599 €/l .

. Alcorcón. Calle Paraguay, esquina con avenida de América, s/n. Precio: . Ballenoil . Griñón. Avenida de Humanes, 171. Precio: 1.599 €/l .

. Griñón. Avenida de Humanes, 171. Precio: . Plenergy . Fuenlabrada. Calle Luis Sauquillo, 131. Precio: 1.599 €/l .

. Fuenlabrada. Calle Luis Sauquillo, 131. Precio: . Plenergy . Fuenlabrada. Calle Luis Sauquillo, 86. Precio: 1.599 €/l .

. Fuenlabrada. Calle Luis Sauquillo, 86. Precio: . Plenergy . Fuenlabrada. Calle Enebro, 17. Precio: 1.599 €/l .

. Fuenlabrada. Calle Enebro, 17. Precio: . T9 . Valmor-Rompecubas. Calle Miguel Servet, 21. Precio: 1.599 €/l .

. Valmor-Rompecubas. Calle Miguel Servet, 21. Precio: . Plenergy . Alcorcón. Avenida de San Martín de Valdeiglesias, 9. Precio: 1.599 €/l .

. Alcorcón. Avenida de San Martín de Valdeiglesias, 9. Precio: . Ballenoil . Valdemoro. Avenida de las Morcilleras, 1. Precio: 1.599 €/l .

. Valdemoro. Avenida de las Morcilleras, 1. Precio: . Plenergy . Ciempozuelos. Calle del Paraíso, s/n. Precio: 1.599 €/l .

. Ciempozuelos. Calle del Paraíso, s/n. Precio: . Lavaplus . Alcorcón. Avenida de Europa, 15. Precio: 1.599 €/l .

. Alcorcón. Avenida de Europa, 15. Precio: . Ballenoil . Fuenlabrada. Polígono VPV.036.PPI-2, Triángulo N 1, s/n. Precio: 1.599 €/l .

. Fuenlabrada. Polígono VPV.036.PPI-2, Triángulo N 1, s/n. Precio: . Petroprix . Valdemoro. Avenida de Madrid, 5. Precio: 1.599 €/l .

. Valdemoro. Avenida de Madrid, 5. Precio: . Plenergy. Fuenlabrada. Calle de Móstoles, 86. Precio: 1.599 €/l.

Gasolina 98

Alcampo . Madrid. Calle José Paulete, s/n. Precio: 1.739 €/l .

. Madrid. Calle José Paulete, s/n. Precio: . Alcampo Fuenlabrada . Fuenlabrada. Centro Comercial Loranca, avenida Pablo Iglesias, s/n. Precio: 1.749 €/l .

. Fuenlabrada. Centro Comercial Loranca, avenida Pablo Iglesias, s/n. Precio: . Alcampo . Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: 1.749 €/l .

. Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: . Alcampo . Alcalá de Henares. Centro Comercial La Dehesa, autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: 1.779 €/l .

. Alcalá de Henares. Centro Comercial La Dehesa, autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: . Alcampo . Alcobendas. Avenida Olímpica, 9. Precio: 1.779 €/l .

. Alcobendas. Avenida Olímpica, 9. Precio: . Alcampo . Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,500. Precio: 1.799 €/l .

. Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,500. Precio: . Avia . Alcorcón. Carretera M-506, km 4. Precio: 1.829 €/l .

. Alcorcón. Carretera M-506, km 4. Precio: . E.Leclerc . Aranjuez. Paseo del Deleite, 13. Precio: 1.829 €/l .

. Aranjuez. Paseo del Deleite, 13. Precio: . Shell . Leganés. Calle Severo Ochoa, esquina con calle Julio Palacios, s/n. Precio: 1.829 €/l .

. Leganés. Calle Severo Ochoa, esquina con calle Julio Palacios, s/n. Precio: . Avia . Alcorcón. Carretera M-506, km 4,900. Precio: 1.829 €/l .

. Alcorcón. Carretera M-506, km 4,900. Precio: . Shell Ricardo Tormo 365 . Butarque. Calle Marc Gené, 28. Precio: 1.839 €/l .

. Butarque. Calle Marc Gené, 28. Precio: . Confort Auto . La Aldehuela y La Torrecilla. Calle Diésel, 9. Precio: 1.843 €/l .

. La Aldehuela y La Torrecilla. Calle Diésel, 9. Precio: . Confor Auto . Alcobendas. Avenida de la Industria, 45. Precio: 1.845 €/l .

. Alcobendas. Avenida de la Industria, 45. Precio: . Shell . Madrid. Carretera M-403, km 2. Precio: 1.849 €/l .

. Madrid. Carretera M-403, km 2. Precio: . Shell . Madrid. Carretera M-403 (Getafe-Villaverde), km 2, margen izquierdo. Precio: 1.849 €/l .

. Madrid. Carretera M-403 (Getafe-Villaverde), km 2, margen izquierdo. Precio: . Cepsa A4 Pinto 365 . Pinto. Calle Coto de Doñana, 1. Precio: 1.849 €/l .

. Pinto. Calle Coto de Doñana, 1. Precio: . Shell . Torrejón de Ardoz. Avenida de la Constitución, 262. Precio: 1.859 €/l .

. Torrejón de Ardoz. Avenida de la Constitución, 262. Precio: . Shell . Parla. Avenida de las Lagunas, 1. Precio: 1.859 €/l .

. Parla. Avenida de las Lagunas, 1. Precio: . Shell . Getafe. Calle Felipe Calleja, s/n. Precio: 1.864 €/l .

. Getafe. Calle Felipe Calleja, s/n. Precio: . Shell . Madrid. Calle Campezo, 7, Centro Comercial M. Precio: 1.869 €/l .

. Madrid. Calle Campezo, 7, Centro Comercial M. Precio: . BP Nassica 365 . Pinto. Calle Coto de Doñana, 6. Precio: 1.869 €/l .

. Pinto. Calle Coto de Doñana, 6. Precio: . Shell . Alcorcón. Calle Polvoranca, 158. Precio: 1.869 €/l .

. Alcorcón. Calle Polvoranca, 158. Precio: . Shell . Madrid. Avenida de la Aviación, 26. Precio: 1.869 €/l .

. Madrid. Avenida de la Aviación, 26. Precio: . BP Puente Arce 365 . Alcalá de Henares. Carretera M-300, km 26,4. Precio: 1.879 €/l .

. Alcalá de Henares. Carretera M-300, km 26,4. Precio: . Galp. Navalcarnero. Polígono Alparache, s/n. Precio: 1.879 €/l.

Gasolina 98

Alcampo . Madrid. Calle José Paulete, s/n. Precio: 1.739 €/l .

. Madrid. Calle José Paulete, s/n. Precio: . Alcampo Fuenlabrada . Fuenlabrada. Centro Comercial Loranca, avenida Pablo Iglesias, s/n. Precio: 1.749 €/l .

. Fuenlabrada. Centro Comercial Loranca, avenida Pablo Iglesias, s/n. Precio: . Alcampo . Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: 1.749 €/l .

. Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: . Alcampo . Alcalá de Henares. Centro Comercial La Dehesa, autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: 1.779 €/l .

. Alcalá de Henares. Centro Comercial La Dehesa, autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: . Alcampo . Alcobendas. Avenida Olímpica, 9. Precio: 1.779 €/l .

. Alcobendas. Avenida Olímpica, 9. Precio: . Alcampo . Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,500. Precio: 1.799 €/l .

. Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,500. Precio: . Avia . Alcorcón. Carretera M-506, km 4. Precio: 1.829 €/l .

. Alcorcón. Carretera M-506, km 4. Precio: . E.Leclerc . Aranjuez. Paseo del Deleite, 13. Precio: 1.829 €/l .

. Aranjuez. Paseo del Deleite, 13. Precio: . Shell . Leganés. Calle Severo Ochoa, esquina con calle Julio Palacios, s/n. Precio: 1.829 €/l .

. Leganés. Calle Severo Ochoa, esquina con calle Julio Palacios, s/n. Precio: . Avia . Alcorcón. Carretera M-506, km 4,900. Precio: 1.829 €/l .

. Alcorcón. Carretera M-506, km 4,900. Precio: . Shell Ricardo Tormo 365 . Butarque. Calle Marc Gené, 28. Precio: 1.839 €/l .

. Butarque. Calle Marc Gené, 28. Precio: . Confort Auto . La Aldehuela y La Torrecilla. Calle Diésel, 9. Precio: 1.843 €/l .

. La Aldehuela y La Torrecilla. Calle Diésel, 9. Precio: . Confor Auto . Alcobendas. Avenida de la Industria, 45. Precio: 1.845 €/l .

. Alcobendas. Avenida de la Industria, 45. Precio: . Shell . Madrid. Carretera M-403, km 2. Precio: 1.849 €/l .

. Madrid. Carretera M-403, km 2. Precio: . Shell . Madrid. Carretera M-403 (Getafe-Villaverde), km 2, margen izquierdo. Precio: 1.849 €/l .

. Madrid. Carretera M-403 (Getafe-Villaverde), km 2, margen izquierdo. Precio: . Cepsa A4 Pinto 365 . Pinto. Calle Coto de Doñana, 1. Precio: 1.849 €/l .

. Pinto. Calle Coto de Doñana, 1. Precio: . Shell . Torrejón de Ardoz. Avenida de la Constitución, 262. Precio: 1.859 €/l .

. Torrejón de Ardoz. Avenida de la Constitución, 262. Precio: . Shell . Parla. Avenida de las Lagunas, 1. Precio: 1.859 €/l .

. Parla. Avenida de las Lagunas, 1. Precio: . Shell . Getafe. Calle Felipe Calleja, s/n. Precio: 1.864 €/l .

. Getafe. Calle Felipe Calleja, s/n. Precio: . Shell . Madrid. Calle Campezo, 7, Centro Comercial M. Precio: 1.869 €/l .

. Madrid. Calle Campezo, 7, Centro Comercial M. Precio: . BP Nassica 365 . Pinto. Calle Coto de Doñana, 6. Precio: 1.869 €/l .

. Pinto. Calle Coto de Doñana, 6. Precio: . Shell . Alcorcón. Calle Polvoranca, 158. Precio: 1.869 €/l .

. Alcorcón. Calle Polvoranca, 158. Precio: . Shell . Madrid. Avenida de la Aviación, 26. Precio: 1.869 €/l .

. Madrid. Avenida de la Aviación, 26. Precio: . BP Puente Arce 365 . Alcalá de Henares. Carretera M-300, km 26,4. Precio: 1.879 €/l .

. Alcalá de Henares. Carretera M-300, km 26,4. Precio: . Galp. Navalcarnero. Polígono Alparache, s/n. Precio: 1.879 €/l.

Y con estos listados ya tenemos claro de dónde podemos repostar hoy viernes, pero si deseas hacer tu propia consulta en cualquier otro momento, puedes entrar en el Geoportal y ver así las gasolineras más cercanas a dónde estés ubicado. con resultados en forma de lista pero también en forma de mapa como este que vemos a continuación a modo de ejemplo.