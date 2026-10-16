Precio de la gasolina hoy 16 de octubre: localiza las gasolineras más baratas de Madrid
Las ubicaciones exactas de dónde están la gasolineras más baratas para repostar hoy viernes en Madrid
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Con el viernes por fin a punto de comenzar para muchos trabajadores y estudiantes, las carreteras de Madrid se vuelven a llenar de coches, sumando además aquellos que puede que cojamos para ponerlo a punto de cara al fin de semana y esa escapada que tenemos previsto hacer. De este modo, y si tienes que llenar el depósito, nada como saber dónde parar a repostar así que os desvelamos a continuación, cuál es el precio de la gasolina hoy 16 de octubre y dónde están las gasolineras más baratas de Madrid.
Toda la información actualizada, la encontramos en el Geoportal que como sabemos, es la herramienta que tiene el Ministerio para la Transición Ecológica que recopila datos a partir de lo que reportan las gasolineras. De este modo, a primera hora de este viernes, ya sabemos que el precio de la gasolina vuelve a superar la media de lo visto esta misma semana, de modo que toma nota de dónde repostar para ahorrar aunque sean unos céntimos.
Precio de la gasolina hoy 16 de octubre: localiza las gasolineras más baratas de Madrid
Con los datos que ofrece el Geoportal estas son las ubicaciones de Madrid en la que encontrar la gasolina y el diésel más barato hoy viernes:
Gasolina 95
- Petroprix. Móstoles. Calle Plasencia, 29. Precio: 1.589 €/l.
- Ballenoil. Móstoles. Calle Puerto Cotos, 25. Precio: 1.589 €/l.
- Plenergy. Alcorcón. Carretera M-506 Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1.599 €/l.
- T9. Humanes de Madrid. Avenida de Fuenlabrada, 31. Precio: 1.599 €/l.
- Plenergy. Alcorcón. Carretera Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1.599 €/l.
- Ballenoil. Valdemoro. Avenida de Andalucía, 7. Precio: 1.599 €/l.
- Alcampo Fuenlabrada. Fuenlabrada. Centro Comercial Loranca, avenida Pablo Iglesias, s/n. Precio: 1.599 €/l.
- Alcampo. Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: 1.599 €/l.
- Ballenoil. Alcorcón. Calle Dublín, 4. Precio: 1.599 €/l.
- T9. Valdemoro. Calle Tenerías, 50. Precio: 1.599 €/l.
- Ballenoil. Móstoles. Calle Fragua, 16. Precio: 1.599 €/l.
- T9. Valdemoro. Avenida de Andalucía, 118. Precio: 1.599 €/l.
- Petroprix. Alcorcón. Calle Paraguay, esquina con avenida de América, s/n. Precio: 1.599 €/l.
- Ballenoil. Griñón. Avenida de Humanes, 171. Precio: 1.599 €/l.
- Plenergy. Fuenlabrada. Calle Luis Sauquillo, 131. Precio: 1.599 €/l.
- Plenergy. Fuenlabrada. Calle Luis Sauquillo, 86. Precio: 1.599 €/l.
- Plenergy. Fuenlabrada. Calle Enebro, 17. Precio: 1.599 €/l.
- T9. Valmor-Rompecubas. Calle Miguel Servet, 21. Precio: 1.599 €/l.
- Plenergy. Alcorcón. Avenida de San Martín de Valdeiglesias, 9. Precio: 1.599 €/l.
- Ballenoil. Valdemoro. Avenida de las Morcilleras, 1. Precio: 1.599 €/l.
- Plenergy. Ciempozuelos. Calle del Paraíso, s/n. Precio: 1.599 €/l.
- Lavaplus. Alcorcón. Avenida de Europa, 15. Precio: 1.599 €/l.
- Ballenoil. Fuenlabrada. Polígono VPV.036.PPI-2, Triángulo N 1, s/n. Precio: 1.599 €/l.
- Petroprix. Valdemoro. Avenida de Madrid, 5. Precio: 1.599 €/l.
- Plenergy. Fuenlabrada. Calle de Móstoles, 86. Precio: 1.599 €/l.
Gasolina 98
- Alcampo. Madrid. Calle José Paulete, s/n. Precio: 1.739 €/l.
- Alcampo Fuenlabrada. Fuenlabrada. Centro Comercial Loranca, avenida Pablo Iglesias, s/n. Precio: 1.749 €/l.
- Alcampo. Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: 1.749 €/l.
- Alcampo. Alcalá de Henares. Centro Comercial La Dehesa, autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: 1.779 €/l.
- Alcampo. Alcobendas. Avenida Olímpica, 9. Precio: 1.779 €/l.
- Alcampo. Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,500. Precio: 1.799 €/l.
- Avia. Alcorcón. Carretera M-506, km 4. Precio: 1.829 €/l.
- E.Leclerc. Aranjuez. Paseo del Deleite, 13. Precio: 1.829 €/l.
- Shell. Leganés. Calle Severo Ochoa, esquina con calle Julio Palacios, s/n. Precio: 1.829 €/l.
- Avia. Alcorcón. Carretera M-506, km 4,900. Precio: 1.829 €/l.
- Shell Ricardo Tormo 365. Butarque. Calle Marc Gené, 28. Precio: 1.839 €/l.
- Confort Auto. La Aldehuela y La Torrecilla. Calle Diésel, 9. Precio: 1.843 €/l.
- Confor Auto. Alcobendas. Avenida de la Industria, 45. Precio: 1.845 €/l.
- Shell. Madrid. Carretera M-403, km 2. Precio: 1.849 €/l.
- Shell. Madrid. Carretera M-403 (Getafe-Villaverde), km 2, margen izquierdo. Precio: 1.849 €/l.
- Cepsa A4 Pinto 365. Pinto. Calle Coto de Doñana, 1. Precio: 1.849 €/l.
- Shell. Torrejón de Ardoz. Avenida de la Constitución, 262. Precio: 1.859 €/l.
- Shell. Parla. Avenida de las Lagunas, 1. Precio: 1.859 €/l.
- Shell. Getafe. Calle Felipe Calleja, s/n. Precio: 1.864 €/l.
- Shell. Madrid. Calle Campezo, 7, Centro Comercial M. Precio: 1.869 €/l.
- BP Nassica 365. Pinto. Calle Coto de Doñana, 6. Precio: 1.869 €/l.
- Shell. Alcorcón. Calle Polvoranca, 158. Precio: 1.869 €/l.
- Shell. Madrid. Avenida de la Aviación, 26. Precio: 1.869 €/l.
- BP Puente Arce 365. Alcalá de Henares. Carretera M-300, km 26,4. Precio: 1.879 €/l.
- Galp. Navalcarnero. Polígono Alparache, s/n. Precio: 1.879 €/l.
Gasolina 98
- Alcampo. Madrid. Calle José Paulete, s/n. Precio: 1.739 €/l.
- Alcampo Fuenlabrada. Fuenlabrada. Centro Comercial Loranca, avenida Pablo Iglesias, s/n. Precio: 1.749 €/l.
- Alcampo. Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: 1.749 €/l.
- Alcampo. Alcalá de Henares. Centro Comercial La Dehesa, autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: 1.779 €/l.
- Alcampo. Alcobendas. Avenida Olímpica, 9. Precio: 1.779 €/l.
- Alcampo. Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,500. Precio: 1.799 €/l.
- Avia. Alcorcón. Carretera M-506, km 4. Precio: 1.829 €/l.
- E.Leclerc. Aranjuez. Paseo del Deleite, 13. Precio: 1.829 €/l.
- Shell. Leganés. Calle Severo Ochoa, esquina con calle Julio Palacios, s/n. Precio: 1.829 €/l.
- Avia. Alcorcón. Carretera M-506, km 4,900. Precio: 1.829 €/l.
- Shell Ricardo Tormo 365. Butarque. Calle Marc Gené, 28. Precio: 1.839 €/l.
- Confort Auto. La Aldehuela y La Torrecilla. Calle Diésel, 9. Precio: 1.843 €/l.
- Confor Auto. Alcobendas. Avenida de la Industria, 45. Precio: 1.845 €/l.
- Shell. Madrid. Carretera M-403, km 2. Precio: 1.849 €/l.
- Shell. Madrid. Carretera M-403 (Getafe-Villaverde), km 2, margen izquierdo. Precio: 1.849 €/l.
- Cepsa A4 Pinto 365. Pinto. Calle Coto de Doñana, 1. Precio: 1.849 €/l.
- Shell. Torrejón de Ardoz. Avenida de la Constitución, 262. Precio: 1.859 €/l.
- Shell. Parla. Avenida de las Lagunas, 1. Precio: 1.859 €/l.
- Shell. Getafe. Calle Felipe Calleja, s/n. Precio: 1.864 €/l.
- Shell. Madrid. Calle Campezo, 7, Centro Comercial M. Precio: 1.869 €/l.
- BP Nassica 365. Pinto. Calle Coto de Doñana, 6. Precio: 1.869 €/l.
- Shell. Alcorcón. Calle Polvoranca, 158. Precio: 1.869 €/l.
- Shell. Madrid. Avenida de la Aviación, 26. Precio: 1.869 €/l.
- BP Puente Arce 365. Alcalá de Henares. Carretera M-300, km 26,4. Precio: 1.879 €/l.
- Galp. Navalcarnero. Polígono Alparache, s/n. Precio: 1.879 €/l.
Y con estos listados ya tenemos claro de dónde podemos repostar hoy viernes, pero si deseas hacer tu propia consulta en cualquier otro momento, puedes entrar en el Geoportal y ver así las gasolineras más cercanas a dónde estés ubicado. con resultados en forma de lista pero también en forma de mapa como este que vemos a continuación a modo de ejemplo.