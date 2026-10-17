Ni El Viso ni Pozuelo de Alarcón: este es el barrio más rico de la Comunidad de Madrid y tiene una renta media de 235.000 euros

La Moraleja vuelve a aparecer en lo más alto de una clasificación que cada año deja cifras difíciles de comparar con las del resto de España. En esta urbanización de Alcobendas, los contribuyentes que presentaron la declaración de la renta correspondiente a 2024 registraron una media de 235.556 euros brutos. No se trata del precio de las viviendas ni del patrimonio de sus propietarios. Son los ingresos que figuran en las declaraciones del IRPF, según la estadística publicada por la Agencia Tributaria. Un dato que coloca a esta zona residencial por delante de otros lugares asociados tradicionalmente con las grandes fortunas, tanto dentro como fuera de la Comunidad de Madrid.

La diferencia es considerable respecto a las urbanizaciones que ocupan los siguientes puestos. Los declarantes de La Moraleja superan en más de 90.000 euros de media a los de Ciudalcampo, también situada al norte de Madrid. Y si se mira el extremo contrario del listado, el contraste resulta todavía mayor: en Torreblanca, un barrio de Sevilla, la renta bruta media se queda en 11.560 euros. Podemos así hacernos una idea de dónde concentran algunos de los ingresos más altos, aunque hay un detalle que no conviene pasar por alto y es que Hacienda trabaja con declaraciones tributarias, no con todos los habitantes de cada barrio.

Ni El Viso ni Pozuelo de Alarcón: esta es la zona más rica de la Comunidad de Madrid

La cifra de La Moraleja corresponde al código postal 28109, incluido en el municipio de Alcobendas. La fama de la zona la encontramos a partir de sus grandes chalés, pero el criterio empleado aquí es otro ya que Hacienda ordena los códigos postales por los ingresos declarados. La Agencia Tributaria contabiliza allí 235.556 euros de renta bruta media por declarante, casi un 20% más que el ejercicio anterior. El crecimiento es llamativo porque parte de un nivel que ya de por sí era alto. La estadística no dice que cada vecino gane esa cantidad ni que sea su sueldo anual, sino que unos declarantes ingresan bastante más que otros y el promedio recoge tanto rendimientos habituales como operaciones que pueden variar mucho de un año a otro.

A poca distancia aparecen los otros dos grandes protagonistas del listado entre las zonas más ricas de la Comunudad de Madrid. Ciudalcampo alcanza los 145.046 euros brutos anuales y Fuente del Fresno, los 139.369. Las dos coinciden además con ser urbanizaciones que pertenecen a San Sebastián de los Reyes, de modo que los tres primeros puestos se encuentran en municipios vecinos. El Viso, en Madrid capital, y las zonas residenciales de Pozuelo de Alarcón siguen asociadas a rentas elevadas, pero no llegan a desplazar a La Moraleja en esta clasificación por códigos postales.

Los ingresos no proceden únicamente de los salarios

Uno de los datos más interesantes del informe es el origen del dinero declarado. En La Moraleja, las rentas del trabajo representan el 49,6% del total. Dicho de otra manera, algo más de la mitad de los ingresos contabilizados procede de fuentes diferentes a las retribuciones laborales. Es una característica que ayuda a entender por qué la media alcanza una cifra tan alta y por qué no sería correcto interpretarla como si todos los residentes tuviesen una nómina de más de 235.000 euros.

Las rentas del capital suponen, según el desglose facilitado, el 25,35% de los ingresos. En ese apartado pueden aparecer tanto rendimientos de inversiones, como intereses o dividendos. También tienen relevancia las ganancias patrimoniales, que pueden derivarse de determinadas ventas de activos. No todos esos cobros se repiten de un ejercicio a otro, por lo que un movimiento patrimonial importante puede alterar el promedio. La estadística refleja lo declarado en 2024, no una cantidad garantizada que los mismos contribuyentes vayan a ingresar todos los años.

La diferencia con Torreblanca supera los 223.000 euros

La otra cara del mapa aparece en Sevilla. Torreblanca registra 11.560 euros de renta bruta media por declarante, frente a los 235.556 euros de La Moraleja. Entre ambas zonas median exactamente 223.996 euros, por lo que es más que evidente que se trata de una distancia enorme, aunque las cifras no deben leerse como una comparación de los salarios de dos vecinos elegidos al azar. El indicador está condicionado por quién presenta el IRPF y por el tipo de ingresos que declara cada contribuyente.

La clasificación tampoco incluye necesariamente todas las calles y pequeñas localidades de España. La Agencia Tributaria selecciona grandes municipios según su población, número de declaraciones y volumen de renta, y después presenta los resultados por códigos postales. Y en ese contexto, La Moraleja ocupa el primer lugar. El informe dibuja además una concentración muy marcada de ingresos altos en el norte madrileño, con Alcobendas y San Sebastián de los Reyes a la cabeza. Más que el tamaño de las casas, lo que distingue a estas zonas en el estudio es cuánto declaran sus contribuyentes y de dónde procede ese dinero.