Fue la presentadora más famosa de España, pero lo dejó todo para irse a vivir al bosque: «Por mucho dinero que ganara en televisión, prefiero la vida austera»

Durante años fue uno de los rostros más famosos de la televisión. Su presencia en el prime time y el éxito de uno de los programas más conocidos de La Sexta parecían garantizarle una carrera larga en la pequeña pantalla, pero Beatriz Montañez terminó tomando un rumbo que pocos habrían imaginado.

Su historia representa un cambio radical respecto a la vida que llevaba cuando compartía pantalla con El Gran Wyoming en El Intermedio. Durante cinco años, Montañez fue una de las figuras habituales del espacio, que comenzó sus emisiones en 2006 y consiguió consolidarse como una referencia de la televisión española. El programa alcanzó una gran repercusión y recibió, entre otros reconocimientos, un Premio Ondas, en una etapa en la que la periodista disfrutaba de una notable exposición pública.

Sin embargo, aquel periodo terminó en diciembre de 2011. Su despedida del formato estuvo marcada por un abrazo con Wyoming y por el anuncio de que necesitaba parar para centrarse en otros objetivos. En aquel momento explicó que quería descansar y emprender nuevos proyectos relacionados con su formación personal.

Una carrera lejos de ‘El Intermedio’

Después de cerrar aquella etapa televisiva, Beatriz Montañez no desapareció inmediatamente de la esfera pública. Probó suerte en otros ámbitos y participó en diferentes proyectos audiovisuales, entre ellos la película 88, con la que debutó en el cine. También volvió a aparecer en televisión a través de espacios como El gran debate y Hable con ellas.

Uno de los trabajos más destacados de su trayectoria posterior fue su participación como guionista en Muchos hijos, un mono y un castillo, el documental dirigido por Gustavo Salmerón. La producción obtuvo el Premio Goya al mejor documental, un reconocimiento que supuso otro momento importante en su recorrido profesional.

Montáñez fue alejándose progresivamente de los escenarios públicos hasta que decidió instalarse en un entorno completamente diferente. Su nuevo hogar, una antigua casa de pastores situada en plena naturaleza, recibió el nombre de Niadela, una palabra que terminó dando también título a la obra en la que compartió algunas de las razones de su transformación personal.

En la presentación del libro explicó que no echaba de menos los ingresos que podía proporcionarle la televisión. Su postura quedó resumida en una reflexión contundente: «Por mucho dinero que ganara en televisión, prefiero la vida austera». También defendió que la tranquilidad no puede comprarse con una cuenta bancaria y aseguró que repetiría su elección muchas veces.

El ruido y la incertidumbre

Detrás de su decisión había un proceso personal que estuvo marcado por la confusión y la necesidad de recuperar el equilibrio. La periodista reconoció que atravesaba una etapa en la que no encontraba una dirección clara y en la que las distintas posibilidades que tenía delante no le ayudaban a decidir qué camino seguir. La sensación de vivir rodeada de demasiado ruido terminó convirtiéndose en una fuente de inestabilidad.

«Estaba perdidísima», recordó al explicar cómo se sentía antes de cambiar de vida. Beatriz Montañez describió aquella situación como un momento en el que necesitaba detenerse, alejarse de las distracciones y encontrar un espacio para pensar. No quería continuar avanzando sin tener claro hacia dónde se dirigía y consideró que el aislamiento podía ofrecerle la calma que no encontraba en su rutina anterior.

La vida en Niadela responde precisamente a esa búsqueda. Allí ha construido una existencia sencilla, con gastos reducidos y una relación mucho más directa con las necesidades cotidianas. La austeridad no es para ella una circunstancia impuesta, sino una forma de vida elegida conscientemente.

La ex presentadora explicó que se mantiene gracias a los ahorros que consiguió durante sus años de trabajo en televisión. Además, ha reducido considerablemente sus gastos habituales. Su alimentación es principalmente vegetal y está basada en productos como verduras frescas, legumbres, semillas y raíces, una elección que también contribuye a mantener bajo el presupuesto destinado a la compra.

Una vida lejos de las grandes ciudades

Su relación con el exterior también cambió de manera considerable. Montáñez explicó que puede pasar varias semanas sin acudir a comprar, organizando sus necesidades para realizar una salida aproximadamente cada 25 días. Las visitas a Madrid son todavía menos frecuentes: suele desplazarse a la capital un par de veces al año para reencontrarse con sus amigos y disfrutar de algunos planes sociales.

Después de esos encuentros, regresa a su refugio. No parece tener interés en recuperar la exposición pública que tuvo durante sus años de mayor popularidad, aunque sus apariciones para presentar Niadela volvieron a despertar la curiosidad sobre su vida. La atención que recibió tras compartir su experiencia tuvo, sin embargo, una consecuencia incómoda.

Según relató, algunas personas comenzaron a acercarse a su vivienda sin su consentimiento. Habló de desconocidos que merodeaban por los alrededores, dejaban notas y llegaban incluso a observar la casa con prismáticos. Una situación que traspasó los límites de la curiosidad y que terminó obligando a intervenir a la Guardia Civil.

Hoy, la trayectoria de Beatriz Montáñez sigue llamando la atención por el contraste entre sus dos etapas. Pasó de ocupar un lugar destacado en el entretenimiento televisivo a construir una rutina en la que apenas tienen cabida las obligaciones sociales y el consumo habitual. Su elección no responde a una falta de oportunidades profesionales, sino a una manera distinta de entender el bienestar y el éxito.