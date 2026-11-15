Cindy Crawford y Rande Gerber ponen a la venta por más de 3 millones de euros la casa de su hijo dos meses después de su muerte

Hace apenas ocho semanas, Cindy Crawford y su marido, Rande Gerber, vivían uno de los momentos más dolorosos de sus vidas tras la muerte de su hijo Presley Gerber, a los 27 años. El joven falleció el pasado 20 de septiembre mientras permanecía en un centro residencial de recuperación en Santa Mónica, al que había ingresado apenas un día antes. Un suceso que sacudió por completo a la familia y que todavía está rodeado de incógnitas. Ahora, en medio de este complicado proceso, sus padres han tomado una decisión que vuelve a poner el foco sobre la familia: poner a la venta la casa en la que vivía Presley, situada en las exclusivas colinas de Hollywood.

Durante estos dos meses, la familia ha tenido que afrontar las consecuencias de una pérdida que ha generado numerosas preguntas. Cindy Crawford habría reclamado información sobre lo ocurrido desde el ingreso de su hijo en el centro hasta el momento de su fallecimiento. Además, también se ha planteado la posibilidad de emprender acciones legales contra las instalaciones en las que Presley se encontraba, aunque, por el momento, no se ha confirmado que sus padres hayan presentado una demanda. La muerte del joven está siendo investigada como una posible sobredosis, si bien todavía no se ha determinado oficialmente la causa del fallecimiento.

Ahora, Cindy Crawford y Rande Gerber han puesto en el mercado la vivienda de su hijo, situada en Hollywood Hills. Según ha publicado el medio estadounidense Page Six, la propiedad ha salido a la venta por 3,6 millones de dólares, unos 3,1 millones de euros al cambio aproximado. Se trata de una residencia de estilo de mediados de siglo, ubicada en una zona de acceso controlado y rodeada de vegetación, con vistas al cañón y una distribución pensada para disfrutar tanto de sus espacios interiores como del exterior.

La casa cuenta con cerca de 280 metros cuadrados, cuatro dormitorios y tres baños. Entre sus principales atractivos destacan una piscina climatizada, un jacuzzi, una sauna y una piscina de inmersión en agua fría. Además, la propiedad dispone de una casa de huéspedes independiente, lo que amplía las posibilidades de una residencia que Presley había adquirido en marzo de 2023 por 3,4 millones de dólares.

La vivienda también ha quedado ligada a los últimos días de Presley. Según la información publicada por TMZ, Cindy Crawford y Rande Gerber fueron vistos saliendo de la propiedad al día siguiente del fallecimiento de su hijo. Días más tarde, el empresario regresó en solitario para ocuparse de las primeras gestiones. Ahora, apenas dos meses después de aquel suceso, la casa familiar pasa a formar parte de una nueva etapa para sus padres, que todavía afrontan la pérdida de su hijo.