La desgarradora carta de despedida que Cindy Crawford ha dedicado a su hijo Presley: «Estamos profundamente desconsolados»

Desde la muerte de Presley Gerber, hijo de Cindy Crawford y Rande Gerber, siguen sin despejarse todas las incógnitas sobre las circunstancias de su fallecimiento. El joven murió el pasado 20 de septiembre, a los 27 años, y casi un mes después su madre ha roto su silencio con una carta pública en la que se despide de él y recuerda el lugar que ocupaba en la familia. Un mensaje con el que la modelo ha querido compartir parte de su dolor en uno de los momentos más difíciles de su vida.

La despedida llega mientras continúan las preguntas sobre lo ocurrido en las horas previas a su muerte. Según las informaciones publicadas, Cindy Crawford y su marido estarían estudiando emprender acciones legales contra el centro de rehabilitación en el que Presley ingresó el mismo día de su fallecimiento. La familia buscaría obtener información detallada sobre lo sucedido durante su estancia. Por ahora, la causa oficial de la muerte sigue pendiente de los resultados de las pruebas toxicológicas, por lo que conviene evitar dar por confirmada una sobredosis.

La carta, publicada en Instagram y firmada por Cindy Crawford, Rande Gerber y su hija, Kaia Gerber, comienza con unas palabras que reflejan el impacto de la pérdida: «Estamos profundamente desconsolados por la pérdida de nuestro amado hijo y hermano». A continuación, recuerdan los 27 años que compartieron con Presley y lo describen como «un alma dulce y hermosa que amó y es amada, ahora y siempre».

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Sus padres y su hermana también destacan la forma en la que vivió: «Estamos muy orgullosos de cómo vivió en este mundo: con bondad y vulnerabilidad». Antes de concluir, agradecen las muestras de cariño recibidas tanto de sus allegados como de personas que, sin conocerles personalmente, han querido acompañarlos en este momento. «Hasta que nos volvamos a encontrar, nuestro dulce muchacho. Te amaremos por siempre. Mamá, papá y Kaia», escriben al final del mensaje.

Presley Gerber habló en distintas ocasiones sobre sus problemas de salud mental y sus dificultades con las adicciones. A través de las redes sociales, compartió parte de su proceso para mantenerse sobrio y mostró una faceta alejada de la imagen asociada a su apellido. Con ello, también contribuyó a dar visibilidad a unas experiencias que muchas personas viven en silencio.

Su vida transcurrió bajo la atención mediática que acompañaba a Cindy Crawford, una de las modelos más reconocidas del mundo. Presley también se adentró en la industria de la moda y trabajó como modelo, siguiendo en parte los pasos de su madre y compartiendo con ella una estrecha relación.

Ahora, mientras sus seres queridos afrontan su ausencia, la carta se convierte en un homenaje a su memoria. Las circunstancias de su muerte continúan sin esclarecerse por completo, y la familia mantiene el foco en obtener respuestas sobre lo ocurrido.