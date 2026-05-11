Cortes en la M-406 de Madrid: tramo afectado, desvíos y hasta qué día duran

Los conductores que circulen por la M-406, a la altura de Leganés, deberán afrontar restricciones de tráfico durante las próximas semanas. La Comunidad de Madrid ha puesto en marcha una actuación de refuerzo y reparación estructural en los pasos superiores de la M-406 que cruzan las vías del tren en Leganés. Según la Policía Local, las afecciones al tráfico se prolongarán hasta la segunda quincena de agosto, con posibles cortes puntuales, aunque se garantiza la circulación mínima de un carril por sentido.

La intervención se centra en el punto kilométrico 6,400 de la M-406, dentro del término municipal de Leganés. Se trata de un tramo muy transitado por quienes se desplazan entre Leganés, Alcorcón y Getafe, además de conexiones hacia Fuenlabrada y las inmediaciones del parque Polvoranca. Los trabajos se desarrollan sobre los pasos elevados que atraviesan la línea ferroviaria Madrid-Cáceres. La zona está próxima a puntos de alta afluencia diaria, como el Hospital Severo Ochoa o el colegio Legamar, lo que puede provocar retenciones. Esta actuación se enmarca dentro del contrato de Mantenimiento y Reparación de Estructuras de las Carreteras de la Comunidad de Madrid 2022-2025.

Cortes en la M-406 a la altura de Leganés

La Dirección General de Carreteras de la Comunidad de Madrid ha puesto en marcha los trabajos de reparación estructural en los pasos superiores de la carretera M-406 sobre la línea ferroviaria Madrid-Cáceres, situados en el punto kilométrico 6+400, dentro del término municipal de Leganés. Estas actuaciones provocarán afecciones al tráfico rodado en la zona durante el desarrollo de las obras, que se prevé que se prolonguen hasta la segunda quincena de julio.

Las obras, que comenzaron en la segunda quincena de abril, se ejecutarán en tres fases bien diferenciadas:

Fase 0 : se llevará a cabo el corte permanente de los carriles rápidos en ambos sentidos durante un periodo aproximado de tres semanas.

: se llevará a cabo el corte permanente de los carriles rápidos en ambos sentidos durante un periodo aproximado de tres semanas. Fase 1 : se implantará un desvío provisional para canalizar el tráfico en dirección Alcorcón hacia la calzada paralela, lo que permitirá intervenir en la estructura correspondiente al sentido Getafe.

: se implantará un desvío provisional para canalizar el tráfico en dirección Alcorcón hacia la calzada paralela, lo que permitirá intervenir en la estructura correspondiente al sentido Getafe. Fase 2: una vez finalizada la rehabilitación de la estructura en sentido Getafe, el tráfico se desviará por dicha calzada para poder actuar sobre la estructura opuesta, en dirección Alcorcón.

Las actuaciones contemplan la impermeabilización de los tableros y la mejora de los sistemas de contención, intervenciones fundamentales para reforzar la seguridad vial y aumentar la durabilidad de la infraestructura.

🚧 La @ComunidadMadrid inicia las obras de reparación estructural en la M-406 a su paso por #Leganés. ⚠️ Afecciones al tráfico con cortes parciales, carriles rápidos en la fase inicial y desvíos provisionales según avancen los trabajos. ➡️ Hasta la segunda quincena de julio. pic.twitter.com/Le89FmKDYI — Transportes e Infraestructura▪️Comunidad de Madrid (@Transportes_CM) May 5, 2026

La M-406 soporta parte del tráfico que suele evitar la M-50, sobre todo en desplazamientos cortos entre municipios cercanos. Cuando su capacidad se reduce a la mitad, ese flujo no desaparece, sino que se redistribuye hacia vías secundarias dentro de Leganés, la propia M-407 y, en menor medida, la A-42. Según testimonios de vecinos recogidos en redes locales, ya se están registrando retenciones que duplican el tiempo habitual de trayecto entre Leganés Norte y la salida hacia Madrid, y los polígonos de Prado Overa y Nuestra Señora de Butarque son los más afectados.

«Continúan las afecciones al tráfico por obras. Cortes puntuales, un carril por sentido garantizado. Usa rutas alternativas y planifica tus desplazamientos», detalla la Policía Local de Leganés.

🚧 Obras en la M-406 hasta la 2ª quincena de agosto. Cortes puntuales, con 1 carril por sentido siempre abierto. 🔁 Recomendamos vías alternativas de entrada y salida del municipio. 🙏 Gracias por vuestra colaboración.#PoliciaLocalDeLeganés #obras #movilidad #m406 pic.twitter.com/S5GBUcDymB — Policía Local de Leganés (@policia_leganes) April 30, 2026

Nueva Estrategia de Conservación de Carreteras

«La Comunidad de Madrid inverte con la nueva Estrategia de Conservación de Carreteras más de 187 M€ en la mejora y conservación de los más de 2.500 kilómetros de vías de circulación de titularidad autonómica entre los años 2023 y 2026. Con esta medida se contribuye a impulsar el reequilibrio territorial, apoyando a los municipios madrileños para que dispongan de las mejores infraestructuras y se mejore la calidad de vida y la seguridad de los madrileños», señala el Gobierno regional.

El plan se ha estructurado en cinco grandes ejes con el objetivo de mantener la red viaria en óptimas condiciones. Uno de ellos contempla el refuerzo y la rehabilitación de firmes, al que se destinarán 60,5 millones de euros en este periodo, con la finalidad de aumentar la seguridad y mejorar la comodidad de la circulación. Por otro lado, destaca la asignación de 88,24 millones de euros a labores de mantenimiento, conservación y explotación, lo que garantizará una respuesta rápida ante cualquier incidencia.

Asimismo, el contrato de mantenimiento y reparación de estructuras permitirá inspeccionar y optimizar más de 900 viaductos, puentes y pasarelas de la red autonómica, con una inversión de 21,99 millones de euros. A esto se suman otros 11,24 millones destinados al mantenimiento de instalaciones semafóricas y sistemas de iluminación. Por último, el quinto eje se centra en la conservación y acondicionamiento de márgenes y glorietas, con una inversión prevista de 2,66 millones de euros durante el mismo periodo.