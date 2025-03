Resultado del Sorteo Extra de la ONCE del Día del Padre: comprobar el número premiado del 19 de marzo de 2025

Hoy miércoles estamos celebrando el Día del Padre, y como cada año, no podía faltar el Sorteo Extraordinario del Día del Padre de la ONCE que ya se ha convertido en en uno de los más esperados por todos aquellos aficionados a jugar el Cupón de la ONCE y también por parte de aquellos que aprovecha esta celebración para hacer un bonito regalo a su padre. La posibilidad de llevarse un premio millonario en una fecha tan especial hace que miles de personas prueben suerte con su cupón. Y en esta edición, la emoción ha estado más presente que nunca, pero ¿cuál ha sido el resultado del Sorteo Extra de la ONCE del Día del Padre de hoy?.

De este modo, en el caso de que hayas comprado tu cupón, o que se lo hayas regalado a tu padre, este es el momento de comprobar si eres uno de los afortunados. ¿Será tu número el que se lleve los 17 millones de euros? ¿Habrás conseguido alguno de los premios secundarios? A continuación te contamos todos los detalles y te explicamos cómo puedes cobrar tu premio en caso de ser uno de los ganadores. Conozcamos entonces cuál ha sido el número ganador del gran premio de 17 millones de euros junto con el desglose de los premios de este sorteo.

Número premiado en el Sorteo Extra del Día del Padre 2025

El número ganador del premio principal en el Sorteo Extra del Día del Padre 2025 de la ONCE ha sido el 29491. La serie ha sido la 16.

Si tu cupón coincide con este número y serie, ¡enhorabuena! Eres el afortunado que se lleva el gran premio de esta edición. Pero no te preocupes si no ha sido así, porque hay muchos otros premios en juego.

Premios del Sorteo Extraordinario de la ONCE del 19 de marzo de 2025

El sorteo ofrece una amplia variedad de premios para que la suerte pueda llegar a más personas. Estos son los premios repartidos en esta edición:

Premio principal de 17.000.000 €: para el cupón que tenga el número completo con la serie exacta.

para el cupón que tenga el número completo con la serie exacta. 99 premios de 40.000 €: para aquellos cupones que coincidan con las cinco cifras del número premiado, sin importar la serie.

para aquellos cupones que coincidan con las cinco cifras del número premiado, sin importar la serie. 900 premios de 1.500 € : para los cupones que acierten las cuatro últimas cifras del número premiado.

: para los cupones que acierten las cuatro últimas cifras del número premiado. 9.000 premios de 100 € : para aquellos que tengan las tres últimas cifras coincidentes.

: para aquellos que tengan las tres últimas cifras coincidentes. 90.000 premios de 10 € : para los jugadores que acierten las dos últimas cifras del número premiado.

: para los jugadores que acierten las dos últimas cifras del número premiado. 900.000 premios de 5 €: para quienes tengan la última cifra del número ganador.

¿Dónde se puede cobrar el premio?

Si has sido uno de los afortunados, es importante que sepas cómo y dónde puedes cobrar tu premio de la ONCE.

Premios de hasta 600 €: se pueden cobrar en cualquier punto de venta de la ONCE o en establecimientos autorizados.

se pueden cobrar en cualquier punto de venta de la ONCE o en establecimientos autorizados. Premios superiores a 600 € : deberás acudir a una delegación de la ONCE con tu cupón premiado y tu documento de identidad.

: deberás acudir a una delegación de la ONCE con tu cupón premiado y tu documento de identidad. Premios de gran cuantía (17 millones de euros): será necesario que acudas a tu entidad bancaria, puedes informarte antes una de la delegación de la ONCE, pero será tu banco el que ingrese el dinero.

Es importante recordar que los premios están sujetos a una retención fiscal del 20% para aquellos importes que superen los 40.000 €. Por lo tanto, si has ganado el gran premio, recibirás una cantidad neta inferior a la anunciada.

Historia y tradición del Sorteo Extraordinario del Día del Padre

El Sorteo Extraordinario del Día del Padre de la ONCE es ya una tradición en España. Desde el año 2008, muchas familias compran cupones como un regalo especial en esta fecha, esperando que la suerte les sonría. Y es que no hay mejor sorpresa para un padre que recibir un premio millonario en su día.

La ONCE, Organización Nacional de Ciegos Españoles, lleva décadas organizando sorteos para recaudar fondos destinados a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad visual y otras discapacidades. Los beneficios obtenidos se invierten en programas de integración social, formación y empleo para sus afiliados, lo que convierte la compra de un cupón en una forma de contribuir a una buena causa.

El Día del Padre en España: una celebración especial

Más allá del sorteo, el 19 de marzo es una jornada dedicada a homenajear a los padres y a todas aquellas figuras paternas que han marcado nuestra vida. Es un día para agradecer, celebrar en familia y compartir momentos especiales. Algunos optan por una comida familiar, otros por un regalo especial, y hay quienes encuentran en un simple gracias el mejor detalle.

En España, el Día del Padre se celebra el 19 de marzo en honor a San José, considerado el padre por excelencia en la tradición cristiana. Sin embargo, en otros países como Estados Unidos o Reino Unido, esta celebración tiene lugar en junio. A pesar de las diferencias en el calendario, el espíritu del Día del Padre es el mismo en todas partes: reconocer la labor de quienes han desempeñado un papel fundamental en la educación y crianza de sus hijos.

Independientemente de si la suerte ha estado de tu lado o no en este sorteo, lo importante es disfrutar de este día con quienes más quieres. ¡Feliz Día del Padre y mucha suerte en los próximos sorteos!.