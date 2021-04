La Pascua más familiar de Alberto y Charlene de Mónaco

No hay cosa que nos guste más que ver a los royals en su faceta más familiar, aunque es poco habitual que se muestren en este aspecto. Uno de los que lo hace prácticamente sin reparos es Alberto de Mónaco, no tanto por iniciativa propia, sino gracias a la intervención de la princesa Charlene, que no duda en compartir detalles familiares a través de su cuenta de Instagram. Ya ocurrió en el cumpleaños de los mellizos Jacques y Gabriella, cuando la sudafricana publicó una entrañable imagen de la celebración, o las pasadas navidades, cuando vimos al Príncipe con un peculiar atuendo festejando estas fechas tan especiales con otros miembros de la familia Grimaldi.

Ahora ha sido gracias a la celebración de la Pascua que hemos podido ser testigos de otro entrañable momento entre el hermano de la princesa de Hannover y su familia. Con motivo de esta festividad, la princesa Charlene ha compartido con sus seguidores una entrañable instantánea en la que aparece ella junto a sus hijos y al Príncipe, en la que todos ellos están participando en la búsqueda tradicional de huevos de esta jornada. En la imagen, Alberto de Mónaco aparece vestido con una original camisa estampada, Charlene luce ropa casual y los cuatro están pintando huevos para esta especial celebración. La fotografía está tomada desde arriba en lo que parece ser uno de los patios del palacio Grimaldi, o quizás en su residencia de descanso en Roc Agel.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de HSH Princess Charlene (@hshprincesscharlene)

Una vez más, los príncipes Alberto y Charlene vuelven a dar la imagen de una familia feliz y más unida que nunca, a pesar de algunos rumores que les han acechado a veces. En alguna ocasión se ha especulado con que la sudafricana no fuera del todo feliz en su matrimonio, pero ella misma desmintió esta información hace algunas semanas en una entrevista en Point de Vue: “estoy al mil por ciento con mi marido”, aseguraba la Princesa entonces.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de HSH Princess Charlene (@hshprincesscharlene)

Molesto con los duques de Sussex

Hace unos días, Alberto de Mónaco hacía unas declaraciones en un programa de televisión en las que se pronunciaba sobre la reciente entrevista de los duques de Sussex con Oprah Winfrey. Aunque el soberano monegasco ha deseado mucha suerte al príncipe Harry y su esposa, Alberto considera que su forma de proceder no ha sido la más acertada y le parece que está fuera de lugar: “ese tipo de conversaciones deberían quedar en la intimidad de la familia”, mantenía el soberano que aseguraba estar un tanto molesto con la actitud del príncipe Harry y su esposa. El Príncipe ha declarado que espera que el duque de Sussex «tenga el juicio y la sabiduría para tomar las elecciones correctas», ya que el mundo exterior es un entorno complicado.