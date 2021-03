De negro absoluto, con mantilla y sin el príncipe Alberto. Charlene de Mónaco ha viajado hasta Sudáfrica para asistir a las exequias del rey de los zulúes. Goodwill Zwelithini fallecía el pasado viernes 12 de marzo a los setenta y dos años debido a complicaciones relacionadas con la diabetes que padecía desde hace tiempo y después de haber pasado varias semanas hospitalizado. Has sido ahora cuando ha tenido lugar el funeral en su recuerdo, al que han asistido varias personalidades que han querido rendir homenaje al monarca, entre las que han destacado el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, que ha pronunciado unas palabras en su memoria, el expresidente Jacob Zuma y la princesa Charlene de Mónaco.

Joining the nation in mourning the loss of His Majesty King Goodwill Zwelithini as he is laid to rest today, Her Serene Highness Princess Charlene of Monaco flew in to attend the funeral. The Foundation wishes to convey our condolences to King Goodwill’s family and friends. pic.twitter.com/mfO7wbRpyC

— Princess Charlene of Monaco Foundation SAfrica (@PCMFSouthAfrica) March 18, 2021