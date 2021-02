No es habitual que el príncipe Alberto de Mónaco hable sobre su rutina diaria y mucho menos sobre sus hijos menores, los príncipes Jacques y Gabriella. Aunque el soberano monegasco suele sorprender prestándose a posar para las entrañables fotografías que su esposa suele compartir a a través de las redes sociales, lo cierto es que él no suele manifestarse demasiado sobre estas cuestiones, al menos hasta ahora.

El hijo de la inolvidable Grace Kelly ha concedido una entrevista exclusiva a la revista “People”, en la que habla sobre su papel como padre y desvela detalles hasta ahora desconocidos sobre el día a día de los mellizos Jacques y Gabriella.

Alberto ha revelado que sus hijos menores, de seis años, a pesar de haber nacido en el mismo día, tienen personalidades muy diferentes y se comportan de manera casi opuesta: “en términos muy generales, Jacques es un poco más tímido y un poco más tranquilo”, ha dicho el soberano, que ha destacado que, en ocasiones, su hijo también puede resultar un tanto travieso. “Es muy observador, le encanta evaluar todos los factores posibles antes de tomar una decisión”, ha explicado.

Sobre su hija, el Príncipe ha asegurado que es menos tímida y que le encanta estar rodeada de gente: “es un poco más extrovertida, y definitivamente tiene el don de la palabra», ha resaltado. Gabriella suele acaparar toda la atención en los actos en los que participa y se ha convertido en una pequeña ‘it girl’ gracias a los looks que escoge, de los que no es solo responsable su madre, ya que la pequeña tiene mucha personalidad y carácter: “es simplemente un personaje al que le encanta bailar y cantar. No tiene reparos en estar delante de la gente», mantiene el soberano. Sin duda unas cualidades que la pequeña princesa podría haber heredado de su abuela, Grace Kelly.

Al igual que la mayoría de familias de todo el mundo, también los royals se han enfrentado a numerosos desafíos durante la pandemia. Uno de ellos, directamente relacionado con el cuidado de los hijos, que han tenido que continuar con su educación a distancia. Mientras que algunos royals como el príncipe Guillermo y Kate Middleton han encontrado algunas dificultades ejerciendo de profesores para sus tres hijos -tal como ellos mismos revelaron hace algún tiempo-, para el príncipe Alberto de Mónaco ha resultado relativamente fácil, al menos por ahora: «todavía no están haciendo cálculo ni nada de eso, ¡que es con lo que tendré un pequeño problema!», ha comentado.

El soberano ha dicho que sus hijos sienten especial curiosidad por los temas científicos y por la Geografía: “ son muy curiosos acerca de todo lo que tenga que ver con Geografía y Ciencia”. Alberto de Mónaco ha comentado que durante un tiempo solo querían estudiar sobre los océanos, los planetas y el sistema solar entre otras cosas.

A pesar de que en el futuro tanto Jacques como Gabriella están llamados a ocupar un importante papel en el Principado, el príncipe Alberto de Mónaco se preocupa de que puedan vivir una infancia lo más tranquila y normal posible y de que disfruten de esta etapa antes de tener que empezar a asumir responsabilidades de carácter oficial.