Imposible no fijar la mirada en ella. Gabriella de Mónaco se ha convertido en la protagonista absoluta del último acto oficial en el que han participado el príncipe Alberto y su familia. Una celebración muy especial, ya que se trata de la fiesta en homenaje a Santa Devota, la patrona del Principado y en la que además estaba previsto que todas las miradas fueran hacia la princesa Charlene, después de que la sudafricana concediese una entrevista a “Point de vue” en la que revelaba que apoya plenamente a su marido y que no hay rencillas entre ellos.

No ha sido posible. La pequeña de los Grimaldi se ha convertido en el centro de atención y no solo por su simpatía y desparpajo, sino, muy especialmente, por su look. Para esta ocasión, Gabriella ha lucido un dos piezas en color rosa de la firma Dior . Una combinación de falda y chaqueta en cuadro vichy de color rosa, que ha combinado con gorrito a juego y zapatillas de estilo basket en negro también de la Maison, que cuestan 500 euros. Un look de lujo para la pequeña princesa que recuerda irremediablemente a Grace Kelly que, durante los años que estuvo en el Principado, fue fiel a Dior. Lo más llamativo del estilismo ha sido, sin duda, el bolso que ha lucido la hija de Alberto de Mónaco. Se trata del modelo Nano Lady Dior en color plateado. Una joya de la firma francesa cuyo precio asciende a 3000 euros y que en su versión clásica era una de las piezas predilectas de Diana de Gales. La condesa de Carladés lo ha llevado a modo de bandolera.

No es la primera vez que vemos a Gabriella vestida con prendas de la colección infantil de Dior, sino que ya ha habido varias veces que la Princesa ha lucido outfits de la Maison que, por cierto, se ha convertido en una de las marcas preferidas de Beatrice Borromeo y Alejandra de Hannover. También Tatiana Santo Domingo recurre en ocasiones a la Maison pero la esposa de Andrea Casiraghi es más ecléctica y polifacética en sus elecciones.

De hecho, la afición de Gabriella de Mónaco por la línea infantil de la marca va in crescendo desde los últimos tiempos. El pasado mes de diciembre, en la felicitación navideña que este año mandaron a los monegascos, la Princesa lució un vestido de tul con capa de la marca, combinado con unas bailarinas en color dorado también de Dior.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Royal Fashion Police (@royalfashionpolice)

Mientras que Gabriella ha acaparado todo el protagonismo, Charlene por su parte también ha destacado por sus elecciones. La esposa del príncipe Alberto ha apostado por un favorecedor abrigo rojo en tweed con detalles de cuero de Akris, bajo el cual se veía un sencillo conjunto de pantalón y jersey negros. La prenda tiene un precio cercano a los 3000 euros. En esta ocasión, Charlene de Mónaco ha preferido tapar su radical corte de pelo y ha lucido una boina sobre la cabeza a tono con su estilismo.

Aunque los pequeños de los Grimaldi se han convertido en los grandes protagonistas de la jornada, lo cierto es que los príncipes Jacques y Gabriella solo han estado presentes en la parte final de la celebración, cuando han acompañado a sus padres en la simbólica hoguera que se lleva a cabo en esta jornada tan importante para el Principado de Mónaco.