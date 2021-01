Charlene de Mónaco a corazón abierto. La esposa del príncipe Alberto, aunque suele intentar permanecer en un discreto segundo plano en la mayoría de las ocasiones, lo cierto es que resulta inevitable que acapare la atención en cada una de sus apariciones públicas. Hace unas semanas, la Princesa sorprendía con un agresivo cambio de look, poco habitual en una royal. La sudafricana aparecía en uno de los actos oficiales más relevantes del año -la entrega de regalos a los niños- en compañía de del Príncipe y sus hijos con parte de la cabeza rapada, llevando al extremo una de las tendencias beauty de la temporada. Toda una hazaña con la que, sin duda, pocas royals se atreverían. Dejando de lado los cambios de look, ahora Charlene de Mónaco se ha sincerado sobre sus preocupaciones y los rumores que la han acompañado desde que entrara a formar parte del clan Grimaldi, en una de las cabeceras más importantes del universo royal.

La Familia Principesca protagoniza la portada del último número de la revista “Point de Vue”. Una entrevista que abre con el último retrato oficial del núcleo central de los Grimaldi, en una serie de imágenes en las que aparecen los Príncipes y sus hijos, aunque la portada la ocupan solo Charlene y Alberto. En la fotografía, la Princesa viste un espectaular diseño blanco de Dior -firma de cabecera de Grace Kelly-, y se muestra cómplice con su marido a pesar de los constantes rumores de crisis que han aquejado al matrimonio desde su boda hace ya casi una década. Llama mucho la atención que la princesa Charlene luce en estas instantáneas el cabello al estilo bob en lugar de parte de la cabeza rapada, lo que hace pensar en que las imágenes podrían haberse tomado unas semanas antes de su llamativo cambio de look.

Una entrevista en la que la Princesa zanja cualquier tipo de especulación sobre su matrimonio: “estoy al mil por ciento con mi marido”, reza el titular. Sin duda toda una declaración de intenciones por parte de la esposa de Alberto de Mónaco, después de que se hayan producido varias críticas por su actitud en los últimos tiempos. Charlene deja más que claro su papel no solo como esposa, sino también como primera dama del Principado

No es la primera vez tampoco que Charlene de Mónaco habla sobre esta cuestión. El pasado año, en unas declaraciones a la publicación sudafricana ‘Huisgenoot, la Princesa se quejaba de las numerosas críticas que había recibido en los últimos tiempos y que afectaban a su imagen. «La gente es muy rápida para decir, ‘Oh, ¿por qué no sonríe en las fotos?’. Bueno, a veces es difícil sonreír. No saben cómo puedes sentirte», aseguraba justificando por qué en ocasiones se ha mostrado seria en algunos actos. Sin embargo, en lo que quiere insistir la Princesa es en que en su relación con el hijo de Grace Kelly no existen fisuras y, prueba de ello es que, siempre que pueden, se dedican gestos de ternura y cariño. De hecho, no hay más que revisar la cuenta de Instagram de la Princesa para comprobar cómo existen muchas alusiones a su marido e incluso instantáneas cotidianas de sus momentos más íntimos.