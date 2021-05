Nuevo conflicto para Meghan Markle. A pocas semanas de dar a luz a su primera hija, la duquesa de Sussex se encuentra una vez más envuelta en la polémica. La esposa del príncipe Harry ha saltado a los titulares por un desencuentro con una de las niñeras de Archie. Una cuestión que trae de nuevo al presente los numerosos problemas que la exactriz protagonizó en el pasado con algunos de los miembros del personal a su servicio y que, poco antes de su polémica entrevista con Oprah Winfrey, acapararon de nuevo titulares -muchos de ellos, según fuentes cercanas a la pareja, con el único objetivo de desprestigiarles-.

Tal como ha publicado el tabloide británico The Sun, Meghan Markle acaba de despedir a una de las cuidadoras de Archie, en concreto, a la que se ocupaba del bienestar del pequeño por las noches. El diario se basa en el testimonio de una de las personas que más cerca está de la pareja, el periodista Omid Scobie, autor de la biografía “Finding Freedom”. Según Scobie, Harry y Meghan contrataron a una niñera nocturna con el objetivo de establecer un patrón de sueño para Archie. El reportero relata que la empleada protagonizó un incidente en una de las primeras noches en la cosa que llevó a los Sussex a cambiar de decisión. No ha querido dar más detalles al respecto alegando motivos legales, pero no es la primera vez que los Duques se ven implicados en algún tipo de altercado con el personal a su servicio.

Ya antes de abandonar la familia real, Meghan estuvo en el punto de mira cuando varios miembros de su equipo dimitieron, lo que hizo que se produjera una oleada de rumores sobre el comportamiento de la Duquesa. De hecho, Jason Knauf, el que fuera mano derecha de los duques de Cambridge y director de la Royal Foundation, no dudó en dirigirse al departamento de Recursos Humanos del Palacio de Buckingham cuando recibió quejas de al menos dos asistentes de Meghan Markle: “la Duquesa parece decidida a tener siempre a alguien en la mira”, escribió Knauf. “Está intimidando a Y (identificado de esa manera para no revelar su nombre) y buscando socavar su confianza. Hemos recibido informe tras informe de personas que han sido testigos de un comportamiento inaceptable. Me preocupa que no se haga nada”, recalcó en su notificación. No obstante, en aquel momento, el propio príncipe Harry le pidió que la situación no trascendiera más allá y todo quedó en un simple intercambio de correos.

A pesar de que la decisión de los duques de Sussex de abandonar “La Firma” y comenzar una nueva etapa por su cuenta tenía por objetivo encontrar cierta tranquilidad y estabilidad, la realidad es que a la pareja le está costando mucho dejar de estar en el punto de mira. De hecho, tras las recientes declaraciones de Harry en el documental con Oprah Winfrey ya son muchos los que reclaman que sean apartados completamente de la familia y despojados de sus títulos de manera permanente.