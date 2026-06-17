La surrealista justificación de los instructores de puenting que lanzaron a una joven sin cuerda en Brasil: «No había nadie encargado»

Los tres instructores de puenting que mataron a una joven de 21 años en Brasil tras lanzarla sin cuerda han ingresado en prisión tras prestar declaración ante las autoridades.

Los detenidos, imputados por homicidio doloso, han asegurado que no había una persona encargada «atar» a la gente que participaba en la actividad, sino que se iba turnando y uno de ellos ha manifestado que «es difícil entender» qué ocurrió.

«A veces yo coloco la cuerda y otro lo comprueba; a veces otro la coloca…», ha señalado Maicon Fernandes Cintra, uno de los acusados en su declaración. Sin embargo, otro de los implicados, Vitor de Freitas Gonçalves, ha asegurado que su función se limitaba a posicionar a los participantes antes de lanzarlos.

Así se desprende de los testimonios a los que ha accedido TV Globo, que ha informado además de que la defensa pedirá la liberación de los tres acusados, argumentando que «no buscaron provocar la muerte de la joven». Además, el letrado defiende que cuentan con años de experiencia y éste es el «primer accidente» en el que se han visto implicados.

La joven de 21 años, llamada María Eduarda, murió tras impactar contra el suelo al lanzarse sin la cuerda de seguridad. Los hechos ocurrieron el pasado sábado en el municipio de Limeira, en el interior del estado de San Pablo, y quedaron registrados por vídeos que grabaron los allí presentes.

El Gobierno brasileño está considerando demoler la estructura en la que tuvo lugar el fallecimiento, construida inicialmente para funcionar como vía ferroviaria pero abandonada hace más de tres décadas, para erradicar la organización de eventos clandestinos de deportes extremos.

Una enfermera encontró con vida a la víctima

Una enfermera que atendió a la víctima en el lugar de los hechos ha explicado en declaraciones a TV Record que la encontró con vida, aunque ya tenía «el pulso muy débil».

La información publicada inicialmente aseguraba que la joven que falleció en el acto, pero la citada sanitaria ha narrado que cuando llegaron los servicios médicos «tenía el pulso débil, pero aún tenía pulso» y «respiraba con dificultad».