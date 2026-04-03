Ni Piscis ni Leo: éste es el signo del zodiaco más hermético de todo el horóscopo

Desde hace siglos, la astrología es una herramienta muy poderosa para conocer nuestras propias fortalezas y debilidades, así como el carácter de las personas con las que nos relacionamos. En este contexto, es de especial interés conocer cuál es el signo del zodiaco más hermético, aquel que sabe muy bien cómo guardar sus sentimientos y emociones. Generalmente, son individuos muy observadores y analíticos; no suelen mostrar sus cartas y, cuando lo hacen, es porque han decidido, tras un largo proceso de reflexión, hasta dónde quieren llegar. En su interior pueden estar viviendo la mayor de las tormentas, mientras mantienen una calma absoluta de cara al exterior. Con los nacidos bajo este signo zodiacal, siempre existe la sensación de que ocultan algo.

Podríamos pensar que estamos hablando de Piscis o Leo, pero, según los astrólogos, el signo más hermético del zodiaco es otro. Piscis, misterioso y reservado a partes iguales, es un experto en dominar sus sentimientos y emociones, al menos de cara al exterior. No le gusta mostrarse vulnerable ni perder el control de la situación, así que prefiere mantenerse en silencio. Por su parte, Leo, habla muy poco de lo que realmente ocurre en su interior. Es un signo muy reflexivo y tiende a racionalizar lo que siente en lugar de expresarlo en palabras, incluso con las personas con las que tiene más confianza.

El signo más hermético del zodiaco

Escorpio, regido por Plutón y Marte, es conocido por su intensidad emocional. Tiene sentimientos y emociones muy profundas, pero no siempre las comparte con los demás, razón por la cual los astrólogos lo consideran el signo más hermético y reservado del zodiaco. Sin embargo, esto no es sinónimo de frialdad, sino una forma de protegerse para evitar que le hagan daño. Tiene una gran capacidad de observación, y esto le permite identificar quién realmente merece su confianza. Por eso, aunque los nacidos bajo este signo puedan parecer apasionados e intensos, suelen mantener cierta distancia.

«El hermetimo de Escorpio no es un defecto, sino una característica que refleja profundidad, intensidad y capacidad de introspección. Su reserva emocional protege su mundo interior, haciendo que sus relaciones y experiencias sean auténticas y significativas. Entender este signo permite apreciar su complejidad y admirar la fuerza que se encuentra detrás de su aparente discreción.Escorpio demuestra que la verdadera fortaleza a veces reside en el silencio, en la reflexión y en la capacidad de mantener la calma frente a las adversidades. Mientras otros signos muestran su mundo interior de inmediato, Escorpio lo resguarda, recordándonos que el misterio también tiene su belleza y valor», recuerdan los astrólogos.

El mayor temor de Escorpio es que terceras personas puedan manipularle o herirse, y esto le lleva a desarrollar un fuerte instinto de autoprotección. Introspectivo y analítico, no se abre con facilidad, ni siquiera con sus seres queridos, como pareja o amigos. Las personas de su entorno deben ser pacientes y demostrar lealtad para ganarse su confianza. Sin embargo, es muy complicado llegar al punto de que exprese sus sentimientos y emociones. Puede amar profundamente, pero su forma de mostrar afecto es muy sutil, a través de gestos que pueden pasar desapercibidos para quienes no los conocen bien.

Si lo comparamos con otros signos, Virgo o Capricornio, que también son reservados, Escorpio se diferencia por ser sino apasionado y complejo, lo que lo convierte en un signo enigmático y fascinante dentro del horóscopo. En las relaciones personales, los astrólogos recomiendan no interpretar su hermetismo como rechazo o frialdad, ya que este rasgo de su personalidad también tiene un lado positivo.

Al mantener sus emociones bajo control y reflexionar antes de actuar, Escorpio desarrolla un alto nivel de autoconciencia. Esto le permite enfrentar conflictos con madurez y tomar buenas decisiones.

«2026 será para ti un año de crecimiento interior, decisiones trascendentales y consolidación personal. Tu naturaleza intensa y resiliente se verá reforzada por energías planetarias que te empujarán a depurar lo innecesario y a fortalecer lo que verdaderamente importa.

El tránsito retrógrado de Júpiter en Cáncer, signo de agua como el tuyo, durante los primeros meses del año te invitará a reflexionar sobre tu crecimiento personal y tus metas a largo plazo. Podrías replantearte objetivos o revisar decisiones pasadas. A partir del 11 de marzo, que se pone directo, la energía se libera y tu crecimiento será más visible. Este tránsito puede traerte buenas oportunidades y nuevas perspectivas que transformarán tu forma de ver el mundo.

Aunque Marte no transitará por tu signo en 2026, sí lo hará por Piscis y Cáncer, signos de agua como el tuyo, y recibirás sus benéficos aspectos del 2 de marzo al 9 de abril y del 11 de agosto al 28 de septiembre. Durante estos periodos tu energía vital se dispara y tu intuición se convierte en tu guía. Son días fabulosos para actuar con determinación, luchar por lo que quieres y liderar cambios importantes en tu vida», explica Esperanza Gracia.