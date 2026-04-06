El misterioso cortijo que insipiró a Lorca en ‘Bodas de sangre’, en pleno parque natural de la Sierra de Gata

El Cortijo del Fraile es uno de los edificios más interesantes del Parque Natural Cabo de Gata no sólo por su belleza, sino por inspirar a Federico García Lorca en «Bodas de Sangre». Declarado como Bien de Interés Cultural es un edificio de una sola planta, con estancias construidas alrededor de un patio central, con capilla, cripta funeraria, hornos, cuadras, cochineras y un aljibe. Se puede acceder al cortijo por la carretera ALP-824, que conecta Rodalquilar con la localidad de Los Albaricoques. Aproximadamente a mitad de trayecto, a unos dos kilómetros de Rodalquilar, hay un desvío a la derecha con señales que indican la dirección al Cortijo del Fraile. Al tomar este desvío, se continúa por una pista recta flanqueada por la vegetación típica de la zona, que conduce directamente hasta el cortijo.

El 22 de julio de 1928, un hombre y su prima, Francisca Cañadas (hija de unos aparceros que vivían en la finca) huyeron el día que Francisca debía casarse con otro hombre. La pareja fue sorprendida por la hermana de Francisca y el hermano del novio, quienes estaban casados, y durante la confrontación, el hombre murió a causa de un disparo. Federico García Lorca se inspiró en esta historia para escribir «Bodas de Sangre»; la obra se estrenó el 8 de marzo de 1933 en el Teatro Beatriz de Madrid.

La historia del cortijo que inspiró a Lorca en ‘Bodas de sangre’

El cortijo fue fundado por frailes dominicos en el siglo XVIII y en su patio central contaba con un horno de pan, por lo que era conocido como el «Cortijo del Hornillo». Permaneció en manos de los frailes hasta 1836, cuando fue confiscado por el Estado y subastado, pasando luego a propiedad privada. Tras la privatización, se destinó a labores agrícolas y quedó bajo el cuidado de uno de los empleados mediante un contrato de aparcería.

La hija de este empleado, Francisca Cañadas, se convirtió en protagonista de la historia que inspiró a García Lorca. El Crimen de Níjar, ocurrido en 1928, tuvo lugar en los alrededores del cortijo y marcó la fama del lugar. Aunque los supervivientes guardaron silencio durante años, la tragedia trascendió gracias a la literatura. A pesar del abandono, la edificación conserva un aire señorial y, debido a su importancia histórica y cultural, fue declarada Sitio Histórico de Interés Cultural en 2010.

El Crimen de Níjar

El 22 de julio de 1928 se produjo la tragedia que marcó la historia del cortijo en el que se inspiró Lorca para escribir «Bodas de sangre». Ese día estaba prevista la boda arreglada de Francisca Cañadas, conocida como Paca la Coja, con Casimiro Pérez. Sin embargo, Paca estaba enamorada de su primo Francisco Montes y decidió huir con él durante la madrugada, antes de la ceremonia.

Su plan de escapar hacia Almería se truncó cuando Carmen, la hermana de Paca, y su esposo José Pérez los descubrieron. José disparó a Francisco, y Carmen intentó asfixiar a Paca. Francisco murió de tres balazos y Paca quedó gravemente herida. Las investigaciones señalaron a varios sospechosos, incluyendo al padre de la novia y a Casimiro, pero finalmente Carmen y José fueron condenados; Carmen a 15 meses y José a ocho años, aunque este último fue indultado en 1931. Tras la tragedia, Casimiro se volvió a casar y Francisca vivió recluida hasta su muerte a los 87 años. Casimiro falleció a los 92, y sólo se vieron una vez más durante el juicio, sin volver a hablar.

La tragedia poética de García Lorca

En 1933, Federico García Lorca publicaba Bodas de Sangre, convirtiendo la fuga de Paca Cañadas con el hombre que amaba en una de las obras cumbre del teatro español del siglo XX.

Al parecer, conocer los hechos reales ayudó a Lorca a inspirarse para escribir una de sus obras más reconocidas. Sin embargo, aunque se basó en esta historia, existen algunas diferencias entre lo que sucedió en realidad y la narrativa de la obra. Por ejemplo, el poeta omitió que Francisca y Casimiro nunca llegaron a casarse, mientras que en la obra son tratados como marido y mujer. Otra particularidad es que Lorca no asignó nombres a sus personajes, refiriéndose a ellos simplemente como la novia, el novio, los familiares, la criada, La Luna o La Muerte.

«Bodas de Sangre» se ha consolidado como una de las piezas teatrales más emblemáticas, con numerosas adaptaciones tanto en teatro como en cine. Una de sus versiones más recientes en la gran pantalla fue la película «La Novia» (2015), dirigida por Paula Ortiz, con un reparto formado por rostros conocidos como Inma Cuesta y Álex García.

Cine y televisión

Además de inspirar a Lorca en «Bodas de sangre», el cortijo y sus alrededores se han utilizado para el rodaje de diferentes películas como «La muerte tenía un precio» o «El bueno, el feo y el malo». También se han rodado aquí algunas series de televisión, como el final de la sexta temporada de «Los hombres de Paco».