Tori Kelly, hospitalizada tras desmayarse en público: tiene coágulos de sangre en sus órganos vitales

La cantante y ganadora del Grammy a Mejor álbum gospel en 2019, Tori Kelly, de 30 años, ha sido hospitalizada de urgencia. Tal y como ha informado el medio de comunicación TMZ, la artista está siendo tratada en la unidad de cuidados intensivos por coágulos de sangre alrededor de sus órganos vitales.

Según se ha revelado, Kelly ha recuperado y perdido la consciencia en varias ocasiones desde su ingreso. Una situación que ha llevado a los médicos a querer averiguar si tiene también coágulos alrededor del corazón.

Asimismo, fuentes cercanas a la intérprete de Never Alone han explicado que la joven se encontraba cenando con unos amigos cuando comenzó a sentirse mal. Una situación que tuvo lugar en la noche del pasado domingo 23 de julio, momento en el que su corazón empezó a latir muy rápido y provocó que se desmayase. «Estuvo inconsciente durante un rato”, declaran.

Al parecer, los amigos de la artista que se encontraban con ella en ese momento, prefirieron no llamar a una ambulancia. El motivo de ello, según han alegado, es que quisieron llevarla ellos mismos hasta el Centro Médico Cedars-Sinai de West Hollywood, que tiene mucho prestigio en Los Ángeles. Cabe señalar que este terrible suceso ha tenido lugar a pocos días del lanzamiento del nuevo EP de Tori Kelly.

La cantante había comunicado en sus redes sociales que este próximo 28 de julio estaría disponible su nuevo trabajo. Además, el mismo día del lanzamiento de su EP se presentaría en el Roxy de Los Ángeles, California. Por el momento, se desconoce si se planea retrasar el lanzamiento del EP y si se cancela o no su actuación.

