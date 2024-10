Todos los invitados de ‘Pasapalabra’ de hoy: una periodista del corazón debuta en el programa

Pasapalabra continúa triunfando en las tardes de Antena 3 consiguiendo que la cadena de Atresmedia tenga a los dos concursos más vistos de la televisión junto a La ruleta de la suerte. Roberto Leal recibe en los próximos días a cuatro nuevos famosos en el plató para poder ayudar a Nacho Mangut y a Manu Pascual en su misión de sumar segundos en su casillero particular, por lo que deberán mantener la concentración en todo momento. Víctor Clavijo, Esther Arroyo, Miryam Gallego y Javi Cantero ya se han despedido de los espectadores, pero sus puestos serán ocupados por dos actores, un humorista y una periodista del corazón que debuta en este programa como ayudantes de lujo.

Canco Rodríguez

El actor está de enhorabuena después de que se haya confirmado que la próxima primavera comenzará el rodaje de la película de Aída, la serie que le dio la fama y que fue la comedia española más vista de la televisión durante 10 años que estuvo en emisión. Aída y vuelta será su título y en ella estarán muchos de los protagonistas de la mítica serie de Telecinco, aunque como ha podido saber Happy FM, hasta el momento hay algunos personajes que no han sido avisados para este reencuentro.

Beatriz Cortázar debuta en Pasapalabra

Es la primera vez que la periodista del corazón se sienta en el plató del concurso, por lo que deberá aprender rápido la mecánica para poder ayudar a los concursantes. Esta nueva aventura llega solo unas semanas después de su gran boda, celebrada el pasado día 6 de septiembre en la intimidad con el abogado Javier Díaz Aparicio.

A la fiesta acudieron numerosos rostros famosos de nuestro país y muchos compañeros de profesión, algunos de ellos que también colaboran en Y ahora Sonsoles, programa en el que colabora actualmente, y con los que compartió plató en el pasado en El programa de AR.

Cristina Medina

La actriz está centrada desde hace años en ayudar a los enfermos y supervivientes de cáncer, enfermedad que ella misma ha conseguido superar y por la que tuvo que apartarse durante un tiempo del trabajo. Por el momento no está previsto que vuelva con su papel de Nines Chacón a La que se avecina, serie que le dio la popularidad, pero no ha parado de trabajar en obras como The Hole, Sólala o ¡Ay Carmela!

Su inquietud en el mundo artístico es enorme, tanto que ha llegado a publicar un disco con su banda Cristina & los Gloria, que salió en el año 2021 y con los que gira por toda España con sus conciertos.

Santi Rodríguez

El actor y humorista es un clásico de Pasapalabra desde su etapa en Telecinco, donde acudía como uno de los protagonistas de la serie 7 Vidas, la precuela de Aída. También fue una de las estrellas de El club de la comedia, donde coincidió con nombres como Ana Morgade, Eva Hache, El Monaguillo y Pablo Motos.

Desde hace años está centrado en sus espectáculos de teatro, siendo el más reciente Espíritu, aunque su anterior éxito estaba basado en su historia tras sufrir un infarto, por lo que decidió tomarse con humor su problema de salud y lo llevó a los escenarios con Infarto, no vayas a la luz.