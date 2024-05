El mundo de las relaciones sentimentales puede llegar a ser, en ocasiones, más complejo de lo que parece. First Dates, programa de Cuatro, ha demostrado a su audiencia que en la búsqueda del amor todo puede suceder. Por ello, y ante esta pequeña premisa, nos presentaron, recientemente, a Rocío.

La soltera es una dependienta de Galicia que trabaja en «una tienda friki». Cansada de las relaciones tradicionales, llegó al formato con el objetivo de encontrar a una nueva pareja que la acompañe en su descubrimiento del poliamor. «Ahora mismo estoy metiéndome en el poliamor», comentó en su presentación.

La cita de Rocío fue Sergio, un ingeniero industrial de Guadalajara, que quedó prendado de la comensal nada más verla. De esta manera, y tras una presentación previa, la pareja de solteros se trasladó hasta la mesa del restaurante para conocerse mejor y descubrir si compartían algún gusto o afición en común.

Ella ha aprovechado para contarle que era TDA y que le estaban mirando a ver si era autista. Una confesión que dejó al soltero impactado, pues no se lo esperaba. Así pues, ambos descubrieron que son muy proactivos y exploran al máximo sus capacidades creativas.

Sergio se encuentra, actualmente, 100% enfocado de la escritura de dos libros y en su carrera de psicología. Rocío, por su parte, es ilustradora. Asimismo, el joven le explicó que es bisexual y «muy sexual». Laura, por su parte, no se sorprendió de los gustos de su cita.

«Si llevas esa camisa, eres bisexual igual que todas las que llevamos un tatuaje de una mariposa, lo somos», le dijo entre risas. Una teoría que tiene muy clara en su vida. Tras entrar en un tema un poco más íntimo, la gallega no dudó en aprovechar el momento y preguntarle por el tipo de relación que busca.

«He tenido relaciones monógamas, he tenido una relación abierta y ahora estoy aprendiendo», le contó él. Unas palabras donde le dejó claro a la soltera que no era un hombre al que le guste tener una relación liberal de entrada. «Primero necesito una conexión y una confianza, después la relación se puede ir abriendo poco a poco», confesó Sergio.

La teoría de Rocío sobre la bisexualidad

Las declaraciones del soltero dejaron de piedra a la comensal, pues ella ya tiene una relación sentimental con otra persona fuera. «Voy por jerarquías y yo ya tengo al rey de mi jerarquía, pero ahora quiero ramificar esa jerarquía. (…) Sergio necesita empezar con una relación monógama y yo no puedo partirme ahora mismo. No puedo centrarme solo en él», comentó ella en uno de los totales del programa.

Al concluir la velada, en la decisión final de First Dates, Rocío le contó la verdad a Sergio. Tras conocerlo y saber que no estaría dispuesto a ello, le reveló que ya tenía a alguien afuera esperándola. Sin embargo, y para su sorpresa, el soltero le confesó que no le importaba.

El joven estaba dispuesto a seguir conociéndola, por lo que no le importó que tuviera una relación abierta. Pero, Rocío optó por cortar por lo sano. La participante sabía que su cita no estaba buscando lo mismo que ella en el plano sentimental. Por ello, se negó a tener una segunda cita con él.