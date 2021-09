Shawn Mendes está viviendo uno de los mejores momentos profesionales de su carrera como artista. El canadiense no deja de acumular éxitos, y ahora, acaba de anunciar su próxima gira mundial, que tendrá lugar en 2022. Una gira muy esperada después de tanto tiempo sin subirse a un escenario debido a la pandemia.

El artista canadiense ya ha anunciado que el año que viene realizará un tour mundial, que llevará el nombre de su último disco: ‘Wonder: The World Tour’. Una gira en la que interpretará las canciones de su nuevo álbum de estudio, así como los mayores éxitos de su carrera.

Por otro lado, en el repertorio del concierto tampoco faltarán sus últimos éxitos, como el remix de ‘KESI’, junto al artista colombiano Camilo, o su hit del verano ‘Summer of love’.

TOUR❤️❤️❤️

Wonder: The World Tour.

Announcing later this week! Can’t wait to get out there and see you all again guys ❤️

Sign up to be first to hear about tour dates & presale info at https://t.co/IlaS7TODhs pic.twitter.com/pSuKZwwaDB

