El pasado viernes ‘Got Talent’ regresó a Telecinco con una nueva temporada que se presenta como la más espectacular hasta la fecha. En esta nueva edición, Santi Millán vuelve a ponerse al frente del programa, en el que además, Dani Martínez, Edurne y Risto Mejide vuelven a repetir como miembros del jurado.

Hace tan solo unos cuantos días, Santi Millán acudió a ‘El programa de Ana Rosa Quintana’, para presentar todas las novedades de la nueva edición del programa. El presentador se llevó una sorpresa, cuando la propia Ana Rosa Quintana elogió su peinado.

La presentadora no dudó en comentar la suerte que tiene el presentador al seguir teniendo una melena tan abundante y bonita a pesar de ir cumpliendo años. «A mí todo lo que sea tapar me favorece mucho», bromeó él haciendo reír a la presentadora.

Ana Rosa Quintana no dudó en decirle que él es “de los que mejora con la edad», a lo que Santi Millán respondió que «Muchas gracias, pero te digo que si me hubieses conocido en la adolescencia, hubieras dicho que no podría ir a peor», entre risas el presentador de ‘Got Talent’.

Tras esta respuesta, la presentadora de ‘El programa de Ana Rosa’ intentó quitarle hierro al asunto, explicando que «la adolescencia es una edad muy mala», mientras daba por finalizado el tema.

«Lo que sí es bueno es ‘Got Talent’ que no hay que perdérselo porque siempre nos sorprende. Santi un besito muy fuerte», añadió la periodista para promocionar la nueva temporada del programa de Telecinco, que este viernes 17 de septiembre emite una nueva entrega.