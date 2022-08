‘Sálvame’: Pipi Estrada lanza una advertencia a Alejandra Rubio

Pipi Estrada le ha querido dar una advertencia a Alejandra Rubio tras la aparición de esta en el Viernes Deluxe. El colaborador de Sálvame le ha dejado claro que remover las aguas pasadas sólo traerá malas consecuencias.

La relación de noviazgo de Pipi Estrada y Terelu fue de lo más mediática. Ambos periodistas protagonizaron una etapa de sus vidas idílica. Pero ahora, aunque los dos tertulianos trabajan juntos y no están enfrentados el uno con el otro, se puede notar que la relación entre ellos no es del todo sana.

Alejandra Rubio, la hija de Terelu, lo sabe todo acerca de la vida de su querida madre. Es por ello que, el pasado 18 de agosto, Alejandra protagonizó un Viernes Deluxe, sentándose en el plató de Telecinco para ser entrevistada por su propia madre.

La influencer respondió a todas las preguntas que Terelu le hizo, pero parece ser que sus respuestas no le gustaron del todo a los tertulianos de Sálvame. Pipi Estrada es uno de los tertulianos que se han sentido molestos con las palabras de Alejandra Rubio, y ha querido expresarle esto a su ex pareja, Terelu.

Pipi Estrada le ha comunicado a Terelu que cree que Alejandra Rubio le ha “evitado” en su entrevista en el Deluxe. Además, tiene claro que en su familia es “el innombrable”. Aunque para el periodista todo lo que ocurrió en Viernes Deluxe “fue predecible”, a este le ha sorprendido enormemente de que ambas, madre e hija, evitaran hablar de él.

A parte de esto, el colaborador de Sálvame le ha querido advertir a Alejandra de que su Viernes Deluxe no hizo más que avivar la llama de un fuego que lleva ya un tiempo dormido: “Ha despertado algo que estaba tranquilo y relajado, ha despertado algo que le va a perjudicar”, ha sentenciado el periodista.

El periodista cree que las palabras de Alejandra Rubio sobre Kiko Hernández despertarán un conflicto dormido #yoveosálvame

https://t.co/MMqDK94BZ9 — Sálvame Oficial (@salvameoficial) August 22, 2022

Para Pipi Estrada, una noche que empezó siendo de “expectación” acabó siendo una “decepción”, pues, como el periodista cree, las palabras de Alejandra Rubio sobre Kiko Hernández van a despertar un conflicto.

En este Viernes Deluxe, Terelu Campos dijo sobre Pipi Estrada que “quiso convertirse en no sé qué porque no sé cómo definir la palabra, por no ofender… A diferencia de esta persona, no quiero ofender, porque no existe en mi vida”.

Palabras que, sin duda alguna, han molestado al colaborador de Sálvame. Terelu demostró su enfado con Estrada por las declaraciones que hizo el periodista sobre su hija, hablando de “encefalograma plano” o de que el hecho de compartir muchos momentos, como cuando la llevaba al colegio, hace a la periodista “devaluarse”.

“No dije que lo fuera, dije que en comunicación esa es la muerte del comunicador”, ha respondido ahora desde Sálvame Pipi Estrada en su defensa. “Estoy pagando la deuda que tengo y una vez que la paguemos, un poco de concordia y pelillos a la mar, por mi parte pelillos a la mar”, le ha hecho saber el tertuliano a Terelu.

Sin embargo, aunque el colaborador de Sálvame esté dispuesto a olvidar el pasado, parece que a Terelu Campos, aunque ya tiene curadas las heridas, aún le duele hurgar en ellas.