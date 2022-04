El pasado martes 5 de abril pudimos disfrutar de una nueva entrega de ‘Sálvame’ en Telecinco. Entre otras cuestiones pudimos ver cómo se confirmó una nueva concursante para ‘Supervivientes 2022’. Muchas eran las apuestas y todas apuntaban hacia ella: Anabel Pantoja. La andaluza, por tanto, regresa a Honduras como concursante después de su fallida participación hace ocho años.

Nada más confirmarse su participación, Anabel Pantoja confesó cómo se siente ante esta nueva aventura personal y profesional. Además, reconoció que “Omar me va a enseñar a hacer lo de los anzuelos. Si me deja la productora, me los llevo hechos”. Debemos tener en cuenta que no es la primera vez que un superviviente se lleva algo de casa para tratar de contar con esa ayuda extra.

Es entonces cuando David Valldeperas, que se estrenó como colaborador de ‘Sálvame’, hizo una confesión que no dejó indiferente a nadie: “Marlene Mourreau se llevó un mechero escondido… escondido dentro de su cuerpo”. Recordemos que el ex director de ‘Sálvame’ formó parte del equipo de ‘Supervivientes 2006’.

El consejo de Isabel Pantoja a su sobrina Anabel para su aventura en #Supervivientes2022 https://t.co/kwhWgvkTOw — Sálvame Oficial (@salvameoficial) April 5, 2022

“Se lo sacó para encender un fuego”, añadió David Valldeperas. Marlene Mourreau fue una de las concursantes que participó en ‘Supervivientes 2006’. A pesar de que entró en el reality con muchas ganas, terminó abandonándolo nada más comenzar. Y es que, entre otras cuestiones, consideró que ese lugar no era su sitio.

A pesar de todo, sí que es cierto que no es la única persona que ha llevado a la isla algo escondido. Por ese mismo motivo, y cada vez más, la dirección tiene muchísimo cuidado. De hecho Yurena, que participó en ‘Supervivientes 2016’, aseguró que “la dirección se lleva la ropa y todo lo demás, con lo cual te dejan solamente lo que te vas a tirar del helicóptero”.

Sea como sea, Anabel Pantoja ya está confirmada para ‘Supervivientes 2022’. Aunque hace ocho años desaprovechó la oportunidad, la influencer quiere lograr borrar ese recuerdo. Tras la participación de Isa Pantoja o su tía, Isabel Pantoja, es consciente de que la familia ha dejado el listón muy alto. ¿Logrará superarlo? Y, sobre todo, ¿logrará superarse? ¡Ya queda menos para que comience esta edición!