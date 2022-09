Rayden no decepciona con ‘Una fiesta en tu nombre’, su nuevo single

El rapero Rayden ha estrenado su nuevo single, Una fiesta en tu nombre, canción que estará dentro de su nuevo disco titulado La victoria imposible. Como él mismo ha asegurado, este proyecto lo terminó de componer hace unos cuantos días, por lo que tendremos que esperar hasta abril de 2023 para poder disfrutarlo.

«Hoy toca que ya no te toque ni de cerca, que el corazón ya no lata al ritmo de las batutas ajenas en los olimpos menores. Hoy toca olvidar y que no se nos olvide, recordar olvidar hasta que lo hagamos de memoria, y ahí, juntarnos para celebrar una fiesta en tu nombre», así presentaba el cantante su nuevo single en Instagram.

El videoclip está dirigido por Joaquin Reixa. En él aparece Rayden subido a la barra de un bar cantando a todas aquellas personas que le han dado la espalda, le han engañado o le han hecho daño a lo largo de su vida. En las redes sociales, hemos podido ver cómo la mayoría de los fans se sienten muy agradecidos con el artista por sacar a la luz una canción que habla de lo que están sufriendo en estos momentos.

Cosas que solo me pasa con @soyRayden y @muse

Escriben canciones que me representan enormemente. Una fiesta en tu nombre me ha pillado en un momento de quitarme a gente de mi vida. Aunque duela.https://t.co/ez3GtdzUTW — María Soronellas (@m_soronellas) September 28, 2022

Como ya sabemos, Rayden participó en el Benidorm Fest como candidato para representar a España en Eurovisión con un tema llamado Calle de la llorería. Este proyecto gustó mucho al público, pues fue mucha la gente que votó por él consiguiéndose colar en la final del festival.

Pero aquí no acaba la cosa. Este mismo lunes descubrimos que Rayden va a ser asesor en la nueva edición de La Voz Kids junto a Rosa López, Dani Fernández y La Mari de Chambao. Por si fuera poco, como han publicado en sus redes sociales, será Sebastián Yatra el que contará con la ayuda de Rayden en su equipo. ¡Este 2022 está siendo realmente especial para él!