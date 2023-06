La final de Supervivientes 2023 es inminente, y con ello, los familiares de los cuatro finalistas ya han comenzado su particular campaña para alzarse con la victoria. E incluso, familiares de ex concursantes, como Raquel Bollo, también han comenzado a pedir votos.

A pesar de que sus hijos, Manuel Cortés y Alma Bollo ya no son concursantes, Raquel Bollo se ha mojado y a través de sus redes sociales a pedido a los espectadores de Supervivientes 2023 que salven a Bosco en vez de a Asraf, pues actualmente ambos están nominados.

Asraf Beno y Bosco Martínez-Bordiú se la juegan en la última expulsión de la edición. Raquel Bollo se ha posicionado a favor del sobrino de Pocholo, algo por lo que ha recibido un gran aluvión de críticas a través de las redes sociales. Críticas a las que ha respondido de manera rotunda.

Lejos de quedarse callada, Raquel Bollo ha compartido una de las críticas que ha recibido a través de las redes sociales en las últimas horas, y ha respondido a todos aquellos que la han juzgado por pedir a la audiencia que Bosco sea el concursante salvado.

«Flipo con las personas que pretenden que yo salve a quien ellos quieren… Esto se ha convertido en una dictadura donde tienes que votar a quien ellos quieren para que no te insulten. Señora, yo votaré a quien me apetezca y no por ello estoy cometiendo un delito», ha escrito Raquel Bollo en una historia de Instagram.

Y añade: «En esta nominación salvo a Bosco, me encanta su forma de ser y su buen rollo, cada cual que vote a quien quiera para ello hay libertad», unas palabras con las que refleja que está cansada de recibir críticas por cualquier comentario que pueda hacer.