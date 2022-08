Rafa Mora abandona el plató de ‘Sálvame’: «No me siento respetado»

Rafa Mora se ha visto en la situación de tener que abandonar el plató de Sálvame. La irrupción de los hermanos de Miguel Frigenti en el plató del programa ha provocado que el colaborador se sienta atacado.

El ex tronista de Mujeres Y Hombres Y Viceversa está pasando por una situación de lo más inestable. Después de ser acusado como “homófobo” en redes sociales tras su conflicto con Miguel Frigenti, el valenciano se ha tenido que ver en la obligación de guiar su comportamiento hostil hacia el buen camino.

Sin embargo, Rafa Mora ha sido sorprendido con la aparición de los hermanos de Miguel Frigenti en el plató de Sálvame. El colaborador del programa se ha emocionado contemplándose a sí mismo y, en seguida, se ha echado a llorar hablando de dos de los pilares de su vida: su abuela y su tío Jesús.

Pero no todo el mundo ha podido llegar a empatizar con sus lágrimas. Miguel Frigenti y sus hermanos, que se han convertido rápidamente en ‘Los Revientacuentos’, han acusado al ex tronista de estar “blanqueándose a sí mismo”, mientras se mofaban de la situación.

Miguel, que le ha hecho saber a su compañero que “este papel no te lo compra nadie”, ha provocado que Rafa Mora salga del plató, sintiéndose totalmente ofendido. Mientras que el valenciano se estaba quitando el micrófono para salir del plató, Frigenti ha sentenciado: “Hoy le vamos a reventar el cuento a todos”.

El valenciano, que no ha permitido aguantar ni un segundo más los comentarios procedentes de esta familia, se ha sentado en el suelo de los pasillos de Telecinco para intentar aislarse de todos los presentes en el plató de Sálvame.

Adela González y Terelu Campos, que han acudido en su búsqueda, le han sonsacado al colaborador el porqué se ha ido tan molesto. “Exijo que no se me falte al respeto, mi ADN no permite que me humillen de esta manera como están haciendo”, ha respondido Rafa Mora.

Y es que el tertuliano no entiende las mofas de los hermanos Frigenti al hablar este de sus dos seres más queridos, que ya no están en este mundo: “Yo sé la humillación que he sentido, no sé hasta qué punto…”, ha seguido diciendo.

“Como se me exige que no pierda los papeles, no me humilles de esa manera y no faltes al respeto ni a él ni a sus seres queridos”, ha soltado por su boca el colaborador al no entender que nadie le haya parado los pies a los Frigenti.

Pero la dirección de Sálvame, rápidamente, ha asumido su error y Terelu Campos se ha disculpado ante Rafa Mora: “Asumimos el error por no haber sopesado qué iba a significar para ti que entraran ellos así y te sintieras ridiculizado”.

#YoVeoSálvame promedia un 12.8% de share en sus más de cinco horas de emisión en @telecincoes 🍋 10.7% de share y 1.005.000 espectadores 🍊 Contenido no informativo más visto de T5 en el día con un 14.1% y 1.084.000 espectadores#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/oIHuNaLTAg — Dos30′ (@Dos30TV) August 26, 2022

En cuanto el valenciano ha pisado de nuevo el plató, las llamas han vuelto a avivarse y ambos colaboradores, Rafa Mora y Miguel Frigenti, se han vuelto a encarar. El ex tronista le ha recordado a Miguel todos los comentarios con los que se dirigió en su día a Desi Rodríguez, llamándola Joaquín y criticando a otra chica por su sobrepeso.

“Él y su madre le dijeron que debería ir a un zoo porque parece un elefante”, ha admitido el porteño. Su enemigo de platós le ha querido pagar con la misma moneda: “Mi madre no ha estado en la comisaría por darle una paliza a nadie como has estado tú”.

El programa, ante estos ataques que se repiten una y otra vez, les ha pedido a ambos colaboradores que dejen el pasado atrás, y, al fin, estos han accedido. Pero no se puede negar que la furia y la ira van a seguir estando presentes en el plató de Sálvame cada vez que ambos coincidan en este.