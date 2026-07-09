Quién es Amalia Martos, la española que ha entrado en la Academia de ‘Operación Triunfo USA’

Hace tan sólo unos días, Operación Triunfo USA dio el pistoletazo de salida. Se trata de una edición verdaderamente esperada y que ha generado muchísimas expectativas, especialmente desde que se dio a conocer que David Bisbal iba a formar parte del jurado de este concurso. Pero no todo queda ahí, puesto que, recientemente, se ha dado a conocer que, entre los concursantes, se encuentra una española, como es Amalia Martos. En la primera gala de Operación Triunfo USA, la joven madrileña consiguió sorprender notablemente al público. Tanto es así que su actuación ha sido una de las más comentadas de la noche, como no podía ser de otra forma.

Durante esa primera toma de contacto con el concurso, Amalia Martos decidió interpretar Somewhere Over The Rainbow, teniendo como referencia la versión de Judy Garland para El Mago de Oz. Gracias a la decisión de cantar este tema, la joven tuvo la oportunidad de demostrar su potencia vocal y su registro. Por lo tanto, pudo conquistar a los espectadores y superar la temida Gala 0, hasta tal punto que ha conseguido ser una de las concursantes que han entrado en la Academia más famosa de la televisión.

Quién es Amalia Martos, concursante española de ‘Operación Triunfo USA’

Antes de dar el paso de formar parte de este programa de televisión, Amalia ha destacado especialmente por su faceta de actriz. Es por eso que para muchos no es un rostro desconocido, puesto que ha participado en diversas producciones como es el caso de Ayla y los Mirror o, incluso, Voy a pasármelo bien. En ellos, mostró su innegable versatilidad interpretativa, pero también se hizo un hueco en la industria musical.

Sea como sea, es más que evidente que su entrada a Operación Triunfo USA ya ha supuesto un enorme punto de inflexión en su carrera. Y es que, gracias a esta impresionante exposición, va a tener la oportunidad de conectar con muchísima más audiencia. Un claro ejemplo lo encontramos en el vídeo de presentación de la artista en las redes sociales del concurso.

«Qué desastre. Mi madre me regañará, pero me da igual. Hola, soy Amalia Martos, tengo 18 años, vengo de Madrid, España. Me describo como muy extrovertida, muy impulsiva también, la verdad, y a veces un poco mandona, no voy a mentir» explicó la joven. Además, aseguró que, aunque el castellano es su idioma nativo, prefiere cantar en inglés, puesto que, para ella, “suena mejor”.

Por si fuera poco, en el mencionado vídeo, reconoció que en el primer día de la fase de grupos se quedó sin voz. «Yo creo que lo más retador ha sido el saber manejar mi voz en el estado en el que estaba». Además, desveló que conoce a la perfección el formato, puesto que lleva viéndolo desde pequeña. De ahí que probase suerte en Estados Unidos, algo que le hacía «mucha ilusión».