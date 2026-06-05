¿Por qué Karlos Arguiñano no cocina en el programa de hoy? Sale a la luz la verdadera razón

Hay tradiciones que llevan con nosotros desde hace décadas. Una de ellas es ver o seguir las recetas de Karlos Arguiñano, el hombre que consiguió que la cocina rompiese audiencias en televisión antes de que MasterChef o Alberto Chicote debutasen. El vasco ha pasado por las tres grandes cadenas nacionales de nuestro país: TVE, Telecinco y Antena, además de tener una aventura en dos canales de Argentina y sus comienzos en ETB, la televisión autonómica vasca. Desde 1990 le hemos podido ver cada tarde en nuestras casas realizando recetas aptas para todos, con ingredientes sencillos y al alcance de todos los bolsillos, alejándose de la cocina de vanguardia y pensando en dar ideas para comer cada día.

Tras años siendo uno de los programas más vistos de Antena 3 con datos por encima del 20 % de cuota de pantalla en muchos días, teniendo una media por encima del 16 %. Joseba Arguiñano, su hijo, se pondrá al frente del programa Cocina abierta, el que su padre ha presentado en los últimos 40 años. El reto no es nada sencillo, puesto que en este programa la cocina es importante, pero la clave es el humor y la conexión con el público que Karlos tiene ante las cámaras. Chistes —algunos de ellos picantes como una guindilla—, canciones y hasta disfraces son su seña de identidad habitual. Arguiñano padre ha conseguido también hablar y opinar de temas mucho más serios mientras le vemos cortando cebolla con una facilidad pasmosa o pasa por la plancha una pieza de carne.

Desde ahora será Joseba Arguiñano el encargado de presentar cada viernes Cocina abierta, una forma de ir dándole a conocer al público de la cadena, aunque no se puede decir que sea un novato. El chef es conocido en el País Vasco por ser presentador de programas como Historias a bocados, Escapadas con Joseba Arguiñano y Sukalerrian, todos ellos emitidos en ETB.

Además, Joseba ya colaboraba con su padre cada semana en Antena 3, realizando recetas y explicando nuevas técnicas a los espectadores, dando un nuevo punto de vista al programa. En un principio, este cambio es sólo de cara a los viernes, pero todo apunta a que es una preparación para la jubilación del mítico cocinero, sin que sea un trauma para la audiencia. Joseba se pondrá al frente y tendrá invitados famosos con los que podrá cocinar y descubrir anécdotas ante las cámaras.

Joseba Arguiñano, estrella de la TV vasca

Joseba ya hace la competencia a su propio padre desde ETB, donde presenta un programa de cocina en el canal ETB 1 en el mismo horario, lo que provoca que en muchas ocasiones esté en dos cadenas a la vez. Por los datos que se conocen, Joseba hará un formato muy parecido al que ya se emite en ETB y lo trasladará a Atresmedia, puesto que en el País Vasco cocina cada día un plato diferente con un personaje del mundo de la cultura, el deporte y las redes sociales.

En el plató mezcla la música, el humor y las recetas, con un toque diferente al de su padre, pero manteniendo la esencia de cocina accesible para todo el mundo.

Todo queda en casa pese a los cambios

Aunque Karlos Arguiñano pueda dar un paso a un lado para ir preparando su jubilación (tiene 77 años), lo cierto es que todo seguirá igual tras las cámaras. Todos los programas de la familia Arguiñano están producidos por Bainet, la empresa audiovisual familiar con la que nacieron otros espacios míticos como Bricomanía, que ha ido cambiando de canal según se iban produciendo los fichajes de Karlos.