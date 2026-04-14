Primeras palabras de Tana Rivera tras hacerse pública su relación con Roca Rey: «Yo siempre…»

Tana Rivera y Andrés Roca Rey están en el ojo del huracán después de que, el pasado viernes, saliese a la luz su relación sentimental. Algo que ha sorprendido a muchos, pero que, a su vez, «era un secreto a voces en Sevilla».

Después de muchos años siendo grandes amigos, parece que todo se ha transformado en algo más. Es por eso que el torero y la hija de Fran Rivera han decidido dar un paso más. De hecho, ya se han producido las primeras reacciones.

Como no podía ser de otra manera, la nieta de Carmen Ordoñez ha sido preguntada por esta relación sentimental, y no ha podido evitar tomarse con humor al escuchar cómo se refieren a Roca Rey como su pareja. A pesar de todo, es evidente que su sonrisa habla por sí sola.

Eso sí, aunque está viviendo uno de los mejores momentos a nivel personal, lo cierto es que no ha querido dar muchos detalles. Es por eso que, el pasado domingo durante la corrida de Brihuega a la que acudió para apoyar a su pareja, Tana fue de lo más prudente y discreta.

Como consecuencia de la expectación surgida por este noviazgo, Tana Rivera rompió su silencio: «Yo siempre he ido a ver los toros, la verdad», aseguró ante las cámaras de los compañeros de Europa Press.

Pero no todo quedó ahí, puesto que la hija de Eugenia Martínez de Irujo quiso ir mucho más allá: «La verdad es que los toros me corren por las venas. Todo lo taurino». Y añadió: «Pensando en mi bisabuelo, mi padre, mi tío y también por la parte de mi madre…», afirmó.

Roca Rey y Tana Rivera tienen muchas cosas en común

Es un hecho que Andrés y Tana no solamente comparten el amor por el mundo del toro, sino que también tienen en común muchos otros valores, como es la familia y los verdaderos amigos. Algo que el diestro reconoció en una entrevista concedida a los compañeros de ¡HOLA!

«El toreo te eleva, te lleva a lugares increíbles, pero también puede arrastrarte a momentos muy duros. Y en esos momentos, el amor, la familia y los amigos son lo que te devuelve a tierra firme. Son el ancla», explicó, y añadió: «En mi vida, el amor, la familia y la amistad son lo que me permite ser Andrés, no solo Roca Rey».

Canales Rivera se pronuncia sobre este noviazgo

Durante su paso por El tiempo justo, programa en el que colabora habitualmente, el primo de Fran Rivera quiso dar su opinión sobre esta relación sentimental. Entre otras cuestiones, reconoció que Tana era «una niña estupendísima y cariñosísima».

Por si fuera poco, el tertuliano quiso ir mucho más allá a la hora de explicar qué pensaba sobre esta noticia: «Ahora está en la palestra porque la relacionan con una figura del toreo como es Roca Rey, mis mejores deseos siempre».