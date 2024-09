Quiénes son los invitados de ‘Pasapalabra’ hoy: cuatro famosos llegan al plató

Pasapalabra cambia como cada cuatro días a sus invitados famosos que estarán en el plató ayudando a Nacho Mangut y a Manu Pascual, los dos concursantes que ya se han convertido en clásicos cada tarde. Roberto Leal recibe a cuatro nuevos famosos en su plató, siendo dos actores, una cantante y una diseñadora de moda que llenará de color las próximas tres tardes con su presencia. Desde el 23 y hasta el 25 de septiembre tendrán que demostrar sus conocimientos y que conocen bien las pruebas después de varias visitas. Llegan después de que Iñaki López, Jorge Lucas, Marisa Jara, y Jorge Sanz fueran los invitados hasta el pasado viernes.

Eduardo Rosa

El actor sevillano es uno de los grande protagonistas de los últimos años de algunas de las series de más éxito de la televisión y las plataformas digitales como son Presunto culpable (Antena 3) y La casa de las flores (con la que consiguió la fama en toda América). Su papel más reciente es el que interpreta en El aspirante, película que llegó a los cines el pasado 20 de septiembre.

Ruth Lorenzo vuelve a Pasapalabra

La cantante murciana apenas necesita presentación, ya que es una de las artistas y presentadoras con más carisma de los últimos años. Aunque en España no era conocida, en el año 2008 se convirtió en una estrella en el Reino Unido gracias a su paso por el programa Factor X. Pese a que no consiguió la victoria, sí que le sirvió para hacer una importante carrera en el país.

En 2014 llegó su momento en España después de que su nombre fuese uno de los más pedidos por los eurofans para acudir como representante a Eurovisión. Con su Dancing in the rain logró un meritorio décimo puesto, uno de los mejores de los últimos años y que no por el momento solo ha sido superado por Chanel Terrero en 2021.

Sergio Mur

El madrileño es uno de los actores que puede presumir de haber trabajado en las series más importantes de nuestro país, teniendo en su currículum títulos como Hospital Central, Gran Reserva y El secreto de Puente Viejo. El reconocimiento internacional le llegó gracias a Reina de corazones, un triunfo en toda América, además de Las chicas del cable, la serie con la que ha entrado en el universo Netflix.

Cósima Ramírez vuelve a Pasapalabra

Se trata de la hija de Ágatha Ruiz de la Prada, con la que trabaja como jefa de relaciones internacionales de la marca de moda. Pero no es único terreno en el que se mueve como pez en el agua, ya que también es influencer y es una participante habitual de programas como Pasapalabra, donde ya es una clásica.