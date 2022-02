El pasado miércoles, ‘El Hormiguero’ recibió la visita de Lali Espósito. La actriz y cantante argentina acudió al programa de Antena 3 para presentar a Pablo Motos su nuevo single, ‘Disciplina’, así como para presentar la tercera temporada de la serie de Netflix ‘Sky Rojo’.

Antes de comenzar la entrevista, Lali Espósito reveló a Pablo Motos que le había llevado un regalo, al mismo tiempo que sacaba un kit para realizar mate, una bebida típica en Argentina. «Esto es todo una ciencia. Yo te traje la ciencia del mate, que no hay que subestimarla», dijo la artista.

«Acabo de hacer una trampa, que los argentinos no me puteen, el mate no está curado porque a esta madera clarita que ven normalmente se le pone durante dos días hierba usada, mojada para que la madera coja el sabor y ahí sí puedes tomar el mate… Ahora vamos a mentir un poquito», confesó la actriz argentina antes de dar a probar al presentador esta bebida.

Por otro lado, la artista argentina Lali Espósito realizó una entrada de infarto a ‘El Hormiguero’. Tras comenzar a bailar su nuevo single, ‘Disciplina’, decidió mostrarle al presentador del programa la coreografía de la canción. Una coreografía bastante complicada que Pablo Motos siguió como pudo.

Lali Espósito retó a Pablo Motos a realizar junto a ella la coreografía de su ‘Disciplina’, su último single, y una vez más el presentador demostró que no se le resiste nada. A pesar de la dificultad, consiguió estar a la altura de la actriz y ambos mostraron una gran compenetración.

Una vez sentados en la mesa del programa, Lali se mostró muy cómoda durante toda la entrevista, pues desde su primera visita a ‘El Hormiguero’, la artista argentina ya se siente en el plató del programa de Antena 3 como en su casa.