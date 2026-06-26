Muere Mats Grotenbreg, estrella del programa ‘The Bachelorette’, a los 28 años: hay un detenido

El mundo del fútbol y de la televisión neerlandesa está de luto. Mats Grotenbreg, futbolista amateur que saltó a la fama por protagonizar una de las mayores sorpresas coperas de los últimos años en el país y rostro conocido de la televisión gracias al programa The Bachelorette (que en España emitió Telecinco), ha fallecido a los 28 años en un trágico accidente. Su muerte, repentina e inesperada, ha causado una profunda conmoción en los Países Bajos y en estos momentos se investiga qué ha podido pasar. Por el momento, las autoridades ya tienen a un detenido, mientras que siguen buscando datos y pistas para saber qué ocurrió.

El suceso tuvo lugar la tarde del jueves 25 de junio en lo que debía ser una tarde buscando refugio en un lago ante la ola de calor que está viviendo Europa en estos momentos. En Países Bajos están sufriendo temperaturas que en España serían normales, pero que allí no están acostumbrados, motivo por el que incluso colegios e institutos han decidido parar las clases. Grotenbreg se encontraba nadando en el lago Mookerplas, en la localidad de Middelaar, que se encuentra a apenas unos kilómetros de la frontera con Alemania, cuando alrededor de las 19:00 horas todo se torció. El joven sufrió un encuentro con una embarcación mientras se bañaba y, pese a la rápida intervención de los servicios de emergencia, falleció a causa de las heridas.

La policía detuvo a una persona tras el incidente y ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias exactas de lo ocurrido. Por el momento, no han trascendido más detalles sobre cómo se produjo el fatal choque.

El héroe que eliminó al Ajax en Copa

El nombre de Mats Grotenbreg quedó grabado en la memoria del fútbol neerlandés a finales de 2023. El 21 de diciembre de aquel año, en el minuto 93, marcó el gol de la victoria (3-2) que dio al modesto USV Hercules —que nada tiene que ver con el equipo de Alicante que también se llama Hércules— el pase ante el Ajax en la Copa de los Países Bajos, firmando una de las mayores gestas coperas recientes. Aquel tanto en el descuento convirtió a un futbolista aficionado en un héroe nacional de la noche a la mañana.

Del fútbol a la telerrealidad

Su trayectoria deportiva había arrancado en las categorías inferiores de dos grandes como el PSV y el Vitesse, dos clásicos de las competiciones europeas. Llegó a debutar en la segunda división neerlandesa con el FC Oss y, en 2015, vistió en dos ocasiones la camiseta de la selección sub-18, antes de encadenar varios clubes amateurs como el propio Hercules, el GVVV o el Jonge Kracht.

Más allá del césped, Grotenbreg también se había hecho un hueco en televisión. Este mismo año participó en la tercera temporada de The Bachelorette —que en España emitió Telecinco con el nombre de Para toda la vida—, el programa de la plataforma Videoland, y anteriormente había formado parte del reality FBoy Island (programa parecido a La isla de las tentaciones que tiene su versión española en Prime Video), lo que amplió aún más su popularidad. Su etapa como jugador se había cerrado recientemente por culpa de una lesión en el tendón de Aquiles en enero que le obligó a colgar las botas el pasado mes de mayo.

Una oleada de recuerdos

La noticia ha desatado una avalancha de muestras de cariño. El USV Hercules lo definió como un «héroe» y deseó «mucha fuerza» a su familia para sobrellevar la pérdida, mientras que la plataforma Videoland lo recordó como una persona «cálida y querida». Numerosos amigos, conocidos y seguidores se han volcado en las redes sociales, donde muchos han confesado estar en estado de shock.

El golpe es aún más doloroso por lo cotidiano de la jornada: ese mismo día, Grotenbreg había compartido en sus historias de Instagram imágenes de una salida en barco, sin que nada hiciera presagiar el fatal desenlace. Una tarde de diversión que terminó convertida, en cuestión de horas, en una auténtica tragedia.

Esta noticia llega horas después de la muerte de la influencer Natalia Villalba, cuyo cuerpo sin vida fue encontrado dentro de una maleta.