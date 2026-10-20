La madre del youtuber Gaspi, sobre la muerte de su hijo: «Fue corrupción, seguro»»

El pasado mes de junio, el mundo entero quedó completamente conmocionado ante la terrible tragedia que se llevó a varios rostros conocidos del mundo del entretenimiento y la música. Tal y como se confirmó de manera oficial, Gaspar Prim Díaz, conocido en el mundo de YouTube y en Internet como Gaspi, perdió la vida a los 23 años. El influencer, de origen argentino, se encontraba de viaje por Brasil, en Río de Janeiro, pero lo que prometía ser un viaje por la ciudad acabó de la peor manera. Y es que se encontraba dentro de uno de los dos helicópteros que chocaron. Un fuerte impacto que dejó seis fallecidos. Lamentablemente, además del streamer, también se confirmó la identidad del cantante Oliver Tree, el director de vídeos musicales Lucas Vignale y el brasileño Lucas Brito Chaves. Tras meses de silencio, la madre del streamer argentino ha deslizado la posibilidad de que aquel accidente no fuera fruto de la mala suerte y fuese causado por terceros, unas graves acusaciones que hasta ahora han pasado desapercibidas en los medios argentinos, pero que en Happy FM sí queremos destacar.

Como era de esperar, la noticia causó un gran impactó entre los usuarios de las redes sociales, especialmente en los seguidores de dichos artistas. Y es que fue tal la tragedia que numerosos medios de comunicación a nivel global informaron de lo sucedido. Así pues, recordemos, se contó que el fuerte impacto de los helicópteros tuvo lugar en un parking privado, el cual estaba repleto de coches. Al respecto, el alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Cavaliere, afirmó que ambos pilotos tenían «mucha experiencia». Por lo tanto, se desconoce cómo pudo suceder entonces tal accidente.

Michelle, madre de Gaspi: «Tus alas, propias, crecieron tan de prisa que no te pude parar»

Los fans de los fallecidos, especialmente los de Gaspi, realizaron quedadas en Argentina con motivo de honrar y rezar por la memoria del creador de contenido. Una serie de encuentros que la familia del joven fallecido agradeció públicamente, pues estaban sintiendo el amor que profesaban por él. Asimismo, la madre del youtuber, Michelle, siempre intentó no opinar mucho sobre el accidente que acabó con la vida de su hijo. Pero, ahora, cuatro meses después, se ha sincerado en una publicación de Instagram.

«Y van 4 meses sin poder todo, sin todo mi poder de mamá en vos. Sos y serás siempre mi acto más revolucionario, mi pedazo de estrella, mi consuelo y dedicación eterna», comienza escribiendo en un storie de su cuenta de Instagram. Así pues, con una imagen de su hijo de cuando era pequeño, la mujer se ha sincerado.

«Te ofrezco todos mis gestos y mis actos, a vos, que fuiste y serás UN TIPAZO, como bien dijiste. Lo logramos juntos, los dos a la par y te solté para que tuvieras alas, mi crédito es tu mérito. Tus alas, propias, crecieron tan de prisa que no te pude parar», agrega.

Ahí no acaban sus palabras, puesto que en su texto explica detalles desconocidos hasta ahora de la tragedia: «No es destino. El destino cruel. Fue corrupción, seguro», finaliza. Cabe señalar que no se ha podido confirmar que la muerte de dichos artistas haya sido provocada por terceros. Pero, dadas las circunstancias, sí es verdad que han habido muchos rumores. Sea como sea, lo que está claro es que el 2026 nos ha dejado con la pérdida de grandes estrellas.