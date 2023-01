KANGDANIEL confirma su único concierto en España: fecha, ciudad y cómo comprar las entradas

KANGDANIEL es un vocalista de K-Pop surcoreano que saltó a la fama en 2017. Este año 2023 vendrá a España a dar un concierto de lo más único parte de su tour internacional First Parade World Tour.

La fecha elegida es el martes 31 de enero de este mismo año y el espacio es la sala La Riviera (Madrid). Sin suda un recinto de lo más apropiado en la primera visita del cantante a España. Las entradas se pueden adquirir a través de Livenation.es y Ticketmaster y todavía hay disponibles. La preventa exclusiva de Livenation tuvo lugar el 15 de noviembre de 2022 y la venta general lleva abierta desde el 17 de noviembre.

✨El 31 de enero el artista coreano KANGDANIEL ofrecerá su primer concierto en Madrid. ✨Entradas en https://t.co/Q9PRyJw9n8 pic.twitter.com/l8GHfPIjhX — Live Nation España (@LiveNationES) January 3, 2023

Para quien no lo conozca, KANGDANIEL ganó la segunda edición del reality musical de K-Pop Produce 101. El programa es de origen surcoreano. Ese mismo año debutó dentro del mismo género como vocalista del grupo Wanna One. Con su primer EP vendieron más de 1,5 millones de copias, convirtiendo a este grupo en la primera banda de K-Pop en alcanzar esa cifra de ventas con su primer trabajo. Individualmente, el artista fue votado como la gran promesa del 2017 dentro del mundo del entretenimiento de Corea del Sur y en 2019 obtuvo el récord Guinness de persona que consigue 1 millón de seguidores en Instagram en menos tiempo. Más concretamente en 11 horas y 36 minutos.

En la gira First Parade World Tour, el cantante presentará su primer álbum de estudio llamado The Story. Este incluye algunos de sus mayores éxitos como Upside Down, cuyo vídeo oficial posee más de 22 millones de visualizaciones en YouTube

Si no te quieres perder a KANGDANIEL en vivo el 31 de enero en La Riviera todavía hay entradas disponibles. Puedes adquirirlas a través de los puntos de venta oficiales: Livenation.es y Ticketmaster.