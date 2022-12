Juan Ramón, en ‘First Dates’: «He estado con unas 65 o 70 mujeres»

Una noche más, los espectadores de First Dates se volvieron a quedar muy sorprendidos con los comensales que acudieron al restaurante del programa de Cuatro en busca del amor. Y en esta ocasión, los dos comensales que más dieron que hablar fueron Rochi y Juan Ramón.

Rochi acudió al restaurante de First Dates a encontrar el amor y allí se encontró con Juan Ramón, un hombre que presumía haber tenido mucho éxito con las mujeres y de haber estado con más de cincuenta, a pesar de haber estado casado más de dos décadas.

Juan Ramón vio en Rochi su mujer ideal. Sin embargo, a ella no le gustó demasiado, y mucho menos su actitud. No obstante, decidió darle por lo menos una oportunidad y accedió a pasar al restaurante del programa para cenar con él en el restaurante de First Dates.

Rochi para los pies a su cita en ‘First Dates’ con el tamaño de sus pezones: “Los tengo pequeñitos y muy bonitos” 😳 #FirstDates16D https://t.co/Sk7SXLlS7p — First Dates (@firstdates_tv) December 19, 2022

Durante la cena, Juan Ramón presumió con haber estado con mujeres de muchas nacionalidades, así como también de su gran número de conquistas: «unas 60 o 75 creo que un día me puse a pensar», aseguró, algo que hizo que Rochi confirmase que su cita no estaba hecha para ella.

La cita fue de mal en peor, sin embargo Juan Ramón puso todo su empeño para conseguir conquistar a Rochi, aunque las reacciones de ella le dejaban claro que no tenía nada que hacer. El comensal mantuvo la esperanza hasta el final, e incluso unió sus nombres para hacer un cariñoso apodo: Rochimón.

La decisión final estaba muy clara, pues al terminar la cita, Rochi no pensaba tener más que una amistad con Juan Ramón, no obstante, antes de irse le deseó que encontrase pronto lo que fuera que estaba buscando en su vida.