La maniobra de Isabel Pantoja para dejar sin trabajo a Lydia Lozano

Lydia Lozano está de enhorabuena tras la publicación de su libro, titulado La venganza de la llorona. En él cuenta muchas de las anécdotas y experiencias vividas a lo largo de su vida, pero especialmente en su carrera como periodista del corazón. La colaboradora de Mañaner@s y Ni que fuéramos shhh ha pasado por grandes formatos como Tómbola, A tu lado, Crónicas Marcianas y Sálvame, entre otros muchos. Lo que pocos conocen es que Isabel Pantoja tenía tanto odio hacia ella que no dudó en hacer todo lo posible para dejarla sin trabajo, algo que consiguió haciendo unas gestiones que hasta ahora no se conocían, pero que la periodista ha contado en su libro y ya no oculta pasados muchos años.

En este libro habla de sus batacazos más importantes, como cuando dijo que Ylenia Carrisi, hija de los cantantes Romina y Albano, estaba viva después de décadas desaparecida. Para el recuerdo quedarán aquellos días en los que su fuente le hizo contar ante millones de personas algo que nunca ha podido demostrar y que le hizo ganarse el descrédito de la profesión durante mucho tiempo, algo que todavía sigue soportando. También tuvo grandes aciertos, como cuando contó en exclusiva que Marta Sánchez iría a cantar para animar a los militares destacados en el Golfo Pérsico en el año 1990, pero en los últimos años es recordada por sus lágrimas y sus bailes en el plató de Telecinco. Pero su enfrentamiento con Pantoja viene desde muy lejos, ya que hay que irse hasta los años 80, momento en el que trabajó como becaria con la mítica Encarna Sánchez en la Cadena COPE. Allí vivió de primera mano la amistad entre la cantante y la periodista, pero también el momento en el que todo se acabó cuando Isabel protagonizó la recordada portada en la playa con María del Monte.

Isabel Pantoja se encargó de dejar sin trabajo a Lydia Lozano

Lo cuenta también en su libro y no ha dudado en explicarlo ante la prensa durante la promoción. La tonadillera llegó un momento que utilizó su poder para dejar a Lydia sin trabajo cuando colaboraba en el programa Bravo por la tarde, de Canal Sur.

«Yo trabajaba con Agustín Bravo. Hacía una hora sola con él y como yo trabajaba en Tómbola, ella llamó al mandamás de la presidencia de Andalucía y le dijo que no quería verme y me tuve que ir a mi casa. Y es el único trabajo que me han echado», ha contado en un acto en homenaje a Carlos Ferrando.

Según ha recordado, al llegar al camerino se encontró con un ramo de flores y una nota de disculpa en el que le decían que no tenían más remedio que despedirla. Esta versión se une a la que ya dejó caer Julián Muñoz en su entrevista póstuma concedida a De viernes, en la que desveló que la cantante también hizo todo lo posible por eliminar el programa de la parrilla de la cadena autonómica.

«Isabel Pantoja se cepilló a Agustín Bravo de Canal Sur. Al día siguiente desapareció», desveló el ex alcalde de Marbella ante las cámaras. El motivo no habría sido otro que hablar de la adopción de Isa Pantoja, un tema que en aquellos momentos dio mucho que hablar por los rumores de que había tenido trato de favor gracias a su fama.

El propio Agustín no conocía el verdadero motivo de la cancelación, ya que en aquel momento fue sustituido por Juan y Medio cuando marcaba grandes audiencias que llegaban al 30 % de cuota de pantalla, algo completamente impensable en estos momentos.