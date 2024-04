La impagable reacción de un soltero de ‘First Dates’ a una broma del programa: «Pues, es lo que hay»

Por muchos años que lleve en la parrilla televisiva española, está claro que First Dates nunca dejará de sorprendernos. Contra todo pronóstico, el popular show de citas a ciegas de Cuatro presentó a su audiencia a Pablo, un joven de 28 años con muchas ganas de encontrar el amor.

Pero, sin lugar a duda, lo que jamás se imaginó el soltero fue que se encontraría a Montse, 41 años mayor que él, nada más llegar al local. El comensal al ver a «su cita» ha intentado ser educado. «Pues, es lo que hay», comentó a las cámaras del programa.

Pablo se queda de piedra al conocer a la tía de su soltera y pensar que era su cita: «No me lo esperaba» #FirstDates4A https://t.co/QYKn1wqBRH — First Dates (@firstdates_tv) April 4, 2024

«Me gusta lo hippy», comentó la mujer, por su parte. Pero, lo cierto es que Montse no era la verdadera cita de Pablo. «¿Ha pasado el examen?», ha bromeado Carlos Sobera. «Solamente si ella lo aprueba, te llevo a la mesa a conocer a su sobrina», le informó al comensal. Fue entonces cuando llegó el momento que tanto esperaba el joven, conocer a Clara.

La pareja de solteros tuvo una muy buena primera impresión el uno del otro. Pues, ambos confesaron ser muy apasionados por la literatura y los videojuegos. Todo ello sumado a su amor por la cultura japonesa. «Practico artes marciales y estoy en el rollo, de hecho, tengo cosquillas en los pezones», comentó Pablo.

«Practico artes marciales y estoy en el rollo, de hecho, tengo cosquillas en los pezones», añadió. Una confesión con la que dejó a la soltera sin palabras. Las cantidad de cosas en común entre los solteros era innegable. De hecho, también coincidieron en el hecho de que buscaba una relación tranquila.

«Yo puedo dejar WhatsApp sin contestar una semana», le informó Pablo. Un dato que a la soltera no le hizo mucha gracia. «Yo igual necesito más atención, al menos saber que estás vivo», le dijo. Además, y lejos de dejarlo ahí, la joven le ha contado que era bisexual. Un tema que trataron profundamente.

La velada fue transcurriendo y los solteros dejaron claro que no tenían reparos en hablar de cualquier tema. Clara y Pablo se sentían muy bien el uno con el otro, motivo por el que ella dio detalles del tipo de pareja que busca. «Yo quiero que la gente se centre mucho en mí, soy mucho de escribir cosas, hacer dibujos a la otra persona, la creatividad…», le dijo la comensal.

«Aquí estamos hablando de todo menos de lo que tenemos que hablar», comentó con humor. Al concluir la cita, en la decisión final de First Dates, ambos lo tuvieron claro. «No me he reído nada», comenzaba comentando la soltera con ironía. «Te veo muy guapa y tenemos mucha conversación, por lo que creo que podemos compartir muchas cosas», le dijo él. «Me he sentido muy cómoda y me ha gustado que me siguieras cada broma», respondió ella a modo de conclusión. Palabras que dieron lugar a un rotundo «sí» a una segunda cita.