‘El Hormiguero’ arrancó la semana con la visita de la actriz Natalia Verbeke, que acudió para presentar su nuevo proyecto, una serie titulada ‘Todos mienten’, que se estrenará este viernes 28 de enero en Movistar +.

«Todos se quieren, se aman, viven en una urbanización de clase alta y todos ocultan muchos secretos. Todo empieza cuando aparece un vídeo sexual de una profesora con mi hijo que además, esa profesora, es mi mejor amiga», explicó la actriz sobre la trama de la serie.

Pablo Motos preguntó a Natalia Verbeke si cree que miente bien o si lo hace mal. «Depende. A veces miento bien y a veces miento fatal», respondió la actriz entre risas, y añadió: «Yo creo que todos mentimos».

Durante la entrevista, Natalia Verbeke admitió que aprendió a limpiar durante el confinamiento del pasado 2020, hace casi dos años. De hecho, reveló que fue gracias a una conocida actriz, muy amiga suya, por la que comenzó a utilizar los productos de limpieza de manera correcta. «Entre Maribel Verdú y mi hermana me enseñaron a utilizar los productos de limpieza cuando estuvimos encerrados», aseguró.

«A ver, yo soy muy mala para esas cosas. Yo te puedo planchar, lavar los platos es algo que me puede relajar aunque es verdad que no lavo muchos porque al final utilizo el lavavajillas, pero lo de limpiar es que no me he puesto», explicó.

Y añadió: «Entonces es cuando me encuentro en esa situación, con miles de productos pero sin saber cómo usarlos. Y un día hablando con Maribel Verdú me preguntó qué había aprendido de la situación y yo le dije que había aprendido a limpiar el cuarto de baño, porque no sabía pero aprendí».