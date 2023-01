‘Hermanos’, avance del capítulo de hoy: Süsen, ¿dispuesta a contar toda la verdad a Ömer?

Hermanos, poco a poco y con el paso del tiempo, ha ido ganándose un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Cada vez son más los que no se pierden ni un solo capítulo tanto en Antena 3 como en ATRESplayer Premium. Es evidente que estamos ante una historia que no está dejando indiferente a nadie.

El pasado lunes 16 de enero pudimos disfrutar de una nueva entrega de Hermanos en Antena 3. Así pues, observamos cómo Ömer y Asiye están inmersos en la búsqueda de trabajo. Es evidente que la muerte de Kadir les ha dejado completamente destrozados y, sobre todo, sin dinero. Por lo tanto, tienen que darse prisa a la hora de encontrar alguna opción para poder sobrevivir.

Por ese mismo motivo, Sengül decide ayudarles con la comida y el alquiler. Lo hace gracias al dinero que recibe de Akif a cambio de su silencio. Consciente de esto, Sengül no puede evitar sentirse mal. Ahora tendrá que hacer frente a otra completa situación: tratar de explicar por qué la casa está a su nombre sin contar la verdad.

Después de todo, por fin sabemos lo que ocurrirá en la nueva entrega de Hermanos que veremos esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3. Así pues, seremos partícipes de cómo Süsen se mostrará realmente angustiada al no poder contar a los hermanos la realidad sobre la muerte de Kadir.

Kaan, por su parte, hará hasta lo imposible para alejar a Süsen de Ömer. Es el momento de mover ficha para que la verdad no salga a la luz. Sengül se enterará de que ha sido víctima de una estafa y que su casa ya no es de su propiedad. Süsen estallará y tratará de verse con Ömer a solas, haciéndole saber que tiene algo importante que contarle. No te pierdas la nueva entrega de Hermanos que veremos esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3.