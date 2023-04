Gemeliers y zzoilo sorprenden con ‘Beber x beber’, su colaboración

Dani y Jesús, integrantes de Gemeliers, han alegrado a todos y cada uno de sus seguidores con el lanzamiento de una nueva canción. Los andaluces, después de mucho tiempo, por fin han decidido publicar Beber x beber, el tema que les ha unido para siempre a uno de los artistas del momento. Estamos hablando, cómo no, de zzoilo.

Desde hace meses sabíamos que esta colaboración era una realidad. Los rumores comenzaron en el mes de agosto de 2022 y, poco a poco y entrevista a entrevista, ambas partes han ido dando detalles de este proyecto. Si hay algo que tenían en común es que se trataba de una de las canciones más espectaculares que habían lanzado hasta la fecha.

El pasado 14 de abril este Beber x beber vio la luz, por lo que hemos podido comprobar que estaban en lo cierto. Se trata de una canción realmente pegadiza, que está compuesta por los hermanos Oviedo y zzoilo junto a Chris Zadley. Ese último, a su vez, es el productor de la colaboración. Por lo tanto, ¡es un hecho que tenía todas las papeletas para triunfar!

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de GMLRS (@gemeliers)

Y eso es exactamente lo que está haciendo. Con este tema, Gemeliers vuelve a dar un paso más allá en su trayectoria profesional. Es más que evidente que el lanzamiento de canciones como Tacones o Un Millón se convirtieron en un punto de inflexión en su carrera, pero Beber x beber no se ha quedado atrás.

Una vez más, Jesús y Dani han demostrado que no solamente son excepcionales cantantes, sino que también son grandes compositores. Con cada cancón que van sacando a la luz, van evolucionando en muchísimos sentidos. Y eso es exactamente lo que más están valorando sus seguidores, aquellos que llevan muchísimos años siguiendo sus pasos.

Si sumamos estos elementos, a que zzoilo es uno de los artistas que más está arrasando en nuestro país, el resultado es sencillamente excepcional. Si aún no has escuchado Beber x beber, la colaboración de Gemeliers con zzoilo, ¿a qué estás esperando? Estamos completamente convencidos de que no te dejarán indiferente. ¡Es espectacular!