Flamenco se ha convertido en una de las máscaras más esperadas de ‘Mask Singer’. Los rumores sobre que bajo ella pudiera encontrarse Susanna Griso han despertado el interés sobre ella. Repasamos las pistas y apuestas sobre su identidad.

En el primer programa sonaron nombres como los de Blanca Suárez porque todo le hace recordar a series y películas en las que ha participado. En cambio, Javier Ambrossi apostaba por la elegancia de la inimitable Carmen Lomana.

Paz Vega se complicó la vida con una elaborada teoría para dar el nombre de Nieves Álvarez por su relación con el agua. José Mota, también muy perdido, dijo el nombre de Ana Obregón, pero eso fue antes de que la presentadora acudiese como investigadora invitada.

En su segunda aparición en el escenario dejó nuevas pistas para conocer su identidad:

Ha nacido una estrella, ‘Flamenco Star’

Donde esté un pijama de hombre, que se quite cualquier pluma para dormir

Solo tengo que escuchar rock y mis alitas se despegan solas

Tras esas pistas, nuevas apuestas han salido de los investigadores. Nombres como Carmen Lomana, Goya Toledo, Laura Sánchez y Naty Abascal salieron a relucir. Mota apostó por Maribel Verdú, con la que ha trabajo y sabe de su pasión por el fuet, algo que se ha mencionó durante su aparición.

Primeras pistas

‘Liarla Pardo’ fue el programa que pudo proporcionar una primera pista de Flamenco, una de las máscaras más sorprendentes de ‘Mask Singer’: “Y es que soy un flamenco rockero que piensa mucho en los demás. Por eso adoro sudar mis plumas en las causas benéficas. Allí coincido con mis amigos flamencos más famosos. ¡Oh yeah!”.

Por si fuera poco, tenemos unas cuantas pistas más: “Cucu, estoy aquí sufriendo. Lo sé, lo sé, lo sé, no podéis dejar de mirarme. Como para no con estas plumas y este brilli brilli. Me siento como la gran estrella musical cubierta de plumas rosas de la cabeza a las patas”.

Pero hay más, y es que Flamenco asegura que “no solo de plumas vive el flamenco, así que me he puesto algunas joyitas que van a ser como mis actuaciones, brillantes. ¡Qué ganas tengo de poner una pata en el escenario de Mask Singer!”. No podemos estar más de acuerdo con Flamenco.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Mask Singer (@masksingera3)

En su primer aparición en ‘Mask Singer’, Flamenco ha dejado algunas pistas importantes para que los investigadores puedan descubrir su identidad: