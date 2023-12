‘First Dates’ organiza una cita a dos ex compañeros de trabajo: «Tú y yo nos conocemos»

El mes de diciembre ha llegado y en los canales de la parrilla televisiva española lo hacen de la mano de sus mejores apuestas audiovisuales. En Cuatro, los espectadores han tenido la oportunidad de ver un nuevo programa del popular show de citas presentado por Carlos Sobera: First Dates.

Una de las parejas protagonistas de la noche fue la formada por Emilio y Marta, dos solteros con un pasado en común. «Soy una persona ambiciosa, exigente, me cuido y me gusta que me cuiden. También inteligente y atractiva», se presentó la funcionaria.

La mujer trabaja en el Ministerio de Hacienda. «¡Pero soy de las buenas!», aseguró entre risas al ver la cara de Sobera. «Pero cuando digo donde trabajo, nadie quiere conocerme», confesó. Su cita de la noche fue Emilio, un hombre muy tradicional. «Estoy abierto a discutir ideas que vengan de otras partes y valoro mucho la educación que he recibido», admitió el soltero.

«Soy comercial y estuve en política, también he trabajado en la radio, en restauración, he tenido una churrería… mi vida ha sido muy intrínseca», señaló. El primer encuentro de ambos comensales fue bastante peculiar e inesperado, pues ya se conocían de antes.

«Tú y yo nos conocemos. Cuando te he visto la cara me sonabas», le dijo Emilio a su cita. «Antes de trabajar donde actualmente trabajo, estuve en un Ayuntamiento como administrativa y él era concejal», le explicó ella al presentador de First Dates. Tras ello, ambos pasaron a la mesa para ponerse un poco al día.

«Siempre me dijeron: no hables con ella», confesó Emilio en tono de broma. «Yo era medio imbécil en aquella época», agregó. Al concluir la cita, la pareja de solteros estuvo de acuerdo en seguir conociéndose en un segundo encuentro. Sin embargo, Emilio estuvo a punto de rechazar la oferta por un inesperado motivo. «Marta impone mucho», concluyó.