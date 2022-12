Kike deja en shock a su cita en ‘First Dates’: “¿Tendrías sexo conmigo?”

Una noche más, First Dates volvió a sorprender a los espectadores del programa de Cuatro, con los comensales que acudieron al restaurante en busca de su media naranja. Una de las parejas que más dio que hablar fue la formada por Adrián y Kike.

Adrián explicó a su llegada al restaurante que nunca había tenido novio, mientras que Kike no dejó a nadie indiferente, al presentarse en el restaurante con su banda de Míster Fetiche en la mano, además, admitió ser una persona al que no le duran las relaciones.

Al ver entrar a su cita en el restaurante, Kike se vino arriba y se imaginó agarrándolo del pelo, algo que confesó frente a las cámaras del programa de Cuatro. Acto seguido, ambos comensales pasaron al restaurante de First Dates, para poder tener un poco más de intimidad.

Después de hablar de sus profesiones y empezar a sentir que Kike era un hombre que le podía gustar mucho, Adrián le preguntó por su banda de Míster Fetiche. Kike le preguntó cómo le gustaban los chicos y al escucharle decir que buscaba a un hombre culto y que supiera estar, Kike pensó que “va de bueno luego en la casa… ‘Te arrastro’”.

Kike también quiso saber cuál era el fetiche sexual de Adrián y el no quiso decírselo. No obstante, le confesó que nunca había tenido novio y que no había tenido demasiada suerte en el amor, algo que Kike se veía dispuesto a poder resolver.

En la terraza del restaurante del programa , Kike quería llegar al momento beso, sin embargo, a Adrián le dio vergüenza y prefirió frenar en seco la situación. Sin embargo, le dijo que quería volver a quedar con él y le pidió tener su primera cita fuera de las cámaras del programa, algo que Kike aceptó.