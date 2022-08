‘First Dates’: una comensal abandona el programa decepcionada tras besar a su cita

Una comensal de First Dates se ha llevado un gran chasco cuando su cita se ha aventurado a ir más allá de las palabras. Cristina, que acudía al programa de Cuatro para encontrar el amor, ha acabado yéndose de este decepcionada.

Hay bastantes tipos de besos. Están los que nada más rozar tus labios con la persona que te gusta hacen que dejes de estar cuerdo durante un momento y están los que nunca se deberían volver a repetir y deseas olvidar por completo lo antes posible.

Cristina ha acudido al programa de First Dates deseando que un príncipe azul se aventurara y la llevara a otro mundo con un beso apasionado. Pero para su sorpresa, y para la sorpresa de todos los telespectadores del dating show, no ha sido así.

Hemos sido testigos de cómo ciertas actitudes han podido llegar a arruinar un primer encuentro 💔 #FirstDates16A

https://t.co/XSWyKVBp49 — First Dates (@firstdates_tv) August 16, 2022

La cita entre Cristina y Luis ha comenzado siendo de lo más agradable. Ambos se han estado conociendo y la química entre los dos comensales se ha podido palpar desde los salones de nuestras casas.

Sin embargo, a la hora de la verdad, han cambiado las tornas. Lo que, desde un principio, parecía que iba a ser la cita perfecta para Cristina, ha acabado siendo una cita de la que jamás se olvidará, pero no en el buen sentido de la palabra.

Y es que la intensidad de Luis no ha sabido encajar con la suavidad de Cristina y, en el momento en el que los dos comensales han acudido al reservado del restaurante, ha caído en picado la conexión entre ambos.

Luis, que se ha armado de valentía para darle un beso húmedo a su pareja de cita, no ha sabido seguirle el ritmo a Cristina a la hora de fundirse en un beso apasionado con ella. Cristina, ante esta situación, no se ha cortado ni un pelo con sus palabras.

“Me ha parecido un poco empalagoso. Me ha metido el morro. Me gusta su personalidad, pero la que maneja el tiempo soy yo”, ha comentado acerca del que iba a ser un beso totalmente lleno de pasión pero ha acabado decepcionándola.

Durante la decisión final, Luis iba decidido a tener una segunda cita, esta vez fuera de cámaras, con Cristina, pero, para su sorpresa, la comensal le ha sorprendido con un: “Al principio ha ido todo súper bien, pero luego me ha cortado todo lo de ir tan a saco, todo tan rápido. De personalidad me encantas, pero la chispa no ha terminado de encenderse”.